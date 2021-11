Al Congresso SIE-Società Italiana di Ematologia e SIES-Società Italiana di Ematologia Sperimentale assegnate le borse di studio SIE-AIL 2021

In occasione del 48° Congresso SIE Società Italiana di Ematologia e del 16° Congresso SIES Società Italiana di Ematologia Sperimentale, sono state consegnate due Borse di studio annuali finanziate da AIL Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma del valore di 30.000 € lordi ciascuna, a due giovani ricercatori per un programma di ricerca nel campo delle malattie del sangue.

In particolare la borsa di studio in memoria del professor Franco Mandelli è stata vinta dal Dott. Marco Basset (Pavia) per lo studio su imaging molecolare, risonanza magnetica ed ecocardiografico combinato con biomarcatori di malattie cardiache e clonali per prevedere la sopravvivenza e valutare la risposta alla terapia nell’amiloidosi cardiaca AL.

La borsa di studio in memoria del professor Francesco Lo Coco è stata vinta dalla Dott.ssa Marcella Sabino (Peurgia) per la ricerca sul tema: esplorare l’essenzialità della mutazione DNMT3A nel mantenimento della LMA e le sue potenzialità nello sviluppo della LMA umana.

Il professor Sergio Amadori, Presidente Nazionale AIL, alla presenza del prof. Paolo Corradini, Presidente SIE, ha consegnato i riconoscimenti ai vincitori nel corso della Cerimonia inaugurale del Congresso presso la Sala plenaria del MiCo – Milano Convention Centre.