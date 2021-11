In che modo nuovi DJ e artisti utilizzano TikTok per raggiungere milioni di persone

TikTok è una piattaforma social fondata in Cina nel 2015 da Alex Zhu e Luyu Yang.

Ormai considerato l’uso smoderato soprattutto degli adolescenti o della cosiddetta generazione z è l’app del presente più che del futuro.

Questa nuova applicazione è in voga tra i più giovani e permette di sbizzarrirsi e dare sfogo alla propria creatività.

TikTok è una piattaforma sound-on a tutti gli effetti, infatti, anche gli artisti con la loro musica sono al centro dell’esperienza: ogni giorno su TikTok suoni e musica portano allegria sui nostri dispositivi in modi sempre nuovi e creativi.

Quest’App sta trasformando il modo in cui i fan scoprono e si relazionano con la musica rivoluzionando l’intero settore tant’è che per la prima volta, le persone possono entrare in contatto con un ampio numero di artisti e dare nuova vita a canzoni del passato.

Il pubblico di TikTok scopre nuove canzoni, artisti e colonne sonore di ultima tendenza e poi le condivide direttamente in app.

Il successo delle colonne sonore e della musica in generale, d’altronde, non si ferma solo nella piattaforma perché i brani resi popolari, vanno oltre, conquistando la vetta delle classifiche: insomma l’impatto di TikTok sul settore musicale è profondo.

Molti artisti e Dj utilizzano TikTok, vedi ad esempio Viola, conosciuta anche sul social come Eleviola, per raggiungere nuovi clienti o utenti parlando argomenti quali la parità e i diritti.

In meno di un anno, questa artista, è diventata una creator con oltre 250 mila follower su TikTok, ha duettato in live streaming con Fedez, raggiungendo un milione e mezzo di visualizzazioni, ha pubblicato il suo primo singolo che si intitola “Se ti va”.

Da Loredana Bertè a Gabry Ponte, gli artisti iscritti continuano a crescere giorno dopo giorno, così come il supporto della piattaforma al panorama musicale.

Avere quei 15 secondi o un minuto per un dj è l’occasione giusta per far conoscere un nuovo brano musicale e attirare migliaia di follower.

Ogni settimana, uno di questi suoni diventa tendenza e su scala globale vengono prodotti e riprodotti milioni di video che lo utilizzano nelle più originali interpretazioni come è accaduto recentemente a quello estrapolato da Beggin’, cover del celebre brano dei Four Seasons, realizzata dai Måneskin e usato più di 3,7 milioni di volte.

Oggi giorno un dj, mixando una canzone anche datata nel tempo, può raggiungere successi di notorietà importanti. Questi pezzi musicali, o anche ritornelli, vengono a loro volta riutilizzate da tanti ragazzi/e, soprattutto dalla generazione Z, per creare nuovi video con esibizioni di balletti, pob e tante altre scenette.

TikTok dal nostro punto di vista è diventato un plus ultra per artisti, cantanti e dj, basti pensare ai brani come Malibù di Sangiovanni o Mille di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro, o ancora hit internazionali come Loco di Justin Quiles e la storica Bills, Bills, Bills delle Destiny’s Child.

Questi titoli sono tutti nella top 20 delle canzoni più popolari della piattaforma e ogni settimana il saliscendi delle classifiche nasconde sempre una nuova sorpresa.

Curiosità della piattaforma: esplode in tutta Italia ma la generazione Z cinese ha dei limiti

Nonostante sia stato creato dai cinesi, questo social network in Cina può essere utilizzata dai minori di 14 anni al massimo per 40 minuti ogni giorno e in un orario compreso tra le 06:00 e le 22:00.

È stata la stessa società ad annunciarlo su un post ufficiale, assecondando il volere del governo di Pechino che ha esortato i giganti del web a creare un buon ambiente per lo sviluppo sano dei giovani.

Nei paesi dove l’app è in qualche modo vietata, gli utenti TikTok già esistenti possono comunque accedere ai contenuti mentre per i nuovi utenti non è possibile scaricarla sul smartphone dagli app store tradizionali e, l’unico metodo per ovviare a tale ostacolo consiste nell’utilizzare una VPN così da accedervi in totale privacy e sicurezza.

Inoltre, considerato che TikTok filtra ciò che si vede e chi ti segue per regione, utilizzando questo tipo di connessione si può cambiare la propria posizione geografica sulla piattaforma.

La relazione funzionale tra una connessione VPN online e il social network consiste nel fatto che la vpn fornendo un tunnel sicuro e crittografato durante la navigazione su Internet, maschera agli altri o ai curiosi di avere traccia della propria navigazione: d’altronde una VPN serve per nascondere il proprio indirizzo IP e ottenere privacy e sicurezza online.

Ritornando alla musica e alla sua forte relazione con TikTok la canzone meme cinese

di Yi Jian Mei di Fei Yu-ching è in cima alla classifica norvegese di Spotify.

Lo strano fenomeno coincide con un salto nelle ricerche sul web per la prima riga del ritornello della canzone in mandarino.

Anche in Cina tuttavia, come in Italia, una canzone cinese di successo degli anni ’80 è diventata una meme globale attuale, e per qualsiasi nativo cinese di una certa età, la melodia è inconfondibile.