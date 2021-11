I Viboras tornano con “Bleed Eternal”

“Bleed Eternal” (Ammonia Records / Professional Punkers / Tufo Rock Records) è il nuovo vinile dei Viboras, punk rock band capitanata dalla grintosa vocalist Irene

Il lavoro è il risultato di un concept work iniziato con la pubblicazione dell’EP “Bleed” e proseguito con il disco “Eternal”, mentre ora arriva “Bleed Eternal” in un esclusivo vinile bianco. Ad arricchire ulteriormente il lavoro, la presenza di nomi noti della scena rock n roll e punk rock nostrana: Olly Riva (Shandon), Luca Crummy (Crummy Stuff), Andrea Rock (Andead, Virgin Radio), Il Metius (The Midnight Kings) e Lester Greenowski.

Il concept di “Bleed Eternal” prosegue nella copertina, che unisce quelle di “Bleed” e di “Eternal” in una nuova grafica che svela la totalità dell’opera. In più, solo per le copie acquistate in pre-order, che conterranno anche un esclusivo poster della band, Irene personalizzerà ogni copertina con suoi disegni originali.

“Bleed Eternal” è stato scritto e composto da Irene Viboras, ad esclusione di “Don’t worry about me”, “No turning back”, “S.O.I.A”, “Much to say”, “Stranger” di Irene Viboras e Sal Rinella. Batterie e voci principali registrate al 33Hz Studio da Frank Altare; chitarre, basso, cori e voci ospiti registrati da Irene Viboras e Sal Rinella. Editing Irene Viboras. Mix Frank Altare, Master Carlo al Toxic basement studio. I Viboras sono: Irene (voce e chitarra), Sal (chitarra e cori), Gabba (basso), Ga (batteria).

Viboras

I Viboras sono nati nel settembre 2003, pochi mesi dopo l’incontro/colpo di fulmine tra i membri della band sul set di “Jennifer”, video musicale della precedente band del chitarrista. In quattro mesi la band compone e registra un demo al Malibu Studio di Milano, “We Bite”, e dopo una breve ricerca entra nel roster della Ammonia Records, registrando il primo album in studio “Wrong” presso il rinomato West Link Studio di Pisa appena un anno dopo la loro formazione. Da allora la band gira in Italia, Austria, Spagna partecipando a importanti festival punk come Rock in Idro e Eastpak Etnika Rock Festival. Durante la stesura del secondo album la cantante Irene compare in canzoni di artisti rinomati come Thee STP e J-AX: quest’ultimo con i 2,5 milioni di visualizzazioni per il video “Tre Paperelle” e i successivi spettacoli sold out agli MTV’s TRL Awards e Live Club di Milano apre la band a un vasto pubblico. Nel 2010 i componenti decidono di mettere la band in pausa, ma non per molto: nel 2015 dopo aver finalmente pubblicato “We Are With You Again”, album di pezzi inediti, i live e le composizioni ricominciano e gli anni di standby nel 2018 danno vita a “Eleven”, terzo album in studio registrato al 33Hz Studio di Frank Altare. Il 2019 è particolarmente prolifico per la band: esce “Bleed”, un EP ricco di collaborazioni con alcune leggende del punk italiano, pubblicano il loro primissimo demo “We Bite” per festeggiare il suo 15° compleanno e un mese dopo anche il loro primissimo EP di cover “Skeletons in the Closet”. L’8 ottobre 2021 esce il disco “Eternal” ed il vinile “Bleed Eternal”.

