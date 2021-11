Fabio Fagnani racconta in un libro chi era Steve Jobs

Nel decimo anno dalla morte esce in libreria il libro su Steve Jobs: hippy, genio, imprenditore, rivoluzionario nel racconto di Fabio Fagnani

Steve Jobs: hippy, genio, imprenditore, rivoluzionario. Un uomo che ha incarnato, mescolandoli, opposti del Novecento apparentemente inconciliabili, portando la sua visione del futuro a plasmare il presente globale, da un semplice garage californiano all’azienda con più valore nel mondo, la Apple.

Questo libro è il racconto del visionario digitale e delle sue innovazioni, di ciò che ha cambiato la nostra quotidianità fino alle radici più significative della sua crescita personale, tra contraddizioni e scommesse, cadute fragorose e risalite stupefacenti. Molto di quello che oggi riteniamo scontato nella vita di tutti i giorni non sarebbe stato possibile senza le idee che Steve Jobs ha saputo materializzare: con spregiudicatezza, a volte estrema, e un pizzico indispensabile di follia.

Fabio Fagnani, giornalista e docente, appassionato di racing e di calcio. Gli piacciono le discussioni, il cinema, le serie Tv, i fumetti e la tecnologia. Ama la politica e odia i politici, guarda verso il futuro con un occhio sul passato. Direttore responsabile di Cisiamo.info, contributor per «Rolling Stone», «Wired», «Dueruote», Moto.it, Radio Sportiva e docente di comunicazione per Fondazione Ikaros. Per Diarkos ha pubblicato Roberto Baggio. Il divin codino (2019, nuova edizione 2021) e Le leggende del motociclismo (2020).