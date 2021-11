Virus respiratorio sinciziale: vaccino Janssen efficace

Il vaccino sperimentale di Janssen Pharmaceutical per il virus respiratorio sinciziale (RSV) ha dimostrato un livello di efficacia dell’80% negli adulti di età superiore ai 65 anni. I dati dello studio di fase II CYPRESS presentati alla IDWeek (Infectious Disease Week) 2021 hanno mostrato che il candidato vaccino ha fornito una risposta robusta contro l’infezione.

L’azienda ha confermato che il suo vaccino protegge efficacemente contro la malattia del tratto respiratorio inferiore (LRTD) causata dal RSV. Non solo il vaccino ha fornito l’80% di efficacia contro le infezioni LRTD confermate, ma anche il 70% di efficacia contro qualsiasi infezione respiratoria acuta sintomatica associata all’RSV.

Penny Heaton, Global Therapeutic Area Head for Vaccines di Janssen, ha definito i risultati dello studio CYPRESS “incoraggianti”, soprattutto perché i ricercatori mirano a trovare soluzioni per prevenire le infezioni gravi negli adulti anziani. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, RSV porta a 177.000 ricoveri e circa 14.000 morti negli adulti sopra i 65 anni ogni anno.

“Il virus respiratorio sinciziale è una delle principali cause di bronchite e polmonite e una delle infezioni più comuni nel mondo. Poiché gli adulti più anziani sono ad alto rischio di sviluppare malattie gravi e potenzialmente letali da RSV, c’è un urgente bisogno di un vaccino per prevenire la significativa morbilità e mortalità causata dal virus”, ha detto Heaton in una dichiarazione. Il vaccino sperimentale RSV è stato ben tollerato dai pazienti, ha detto l’azienda.

Sulla base dei dati dello studio CYPRESS, Janssen ha iniziato lo studio di fase III EVERGREEN, un trial randomizzato, in doppio cieco e controllato con placebo. Lo studio cerca di confermare l’efficacia del candidato vaccino di Janssen nella prevenzione della LRTD confermata dalla reazione a catena della polimerasi di trascrizione inversa (RT-PCR) causata dal RSV negli adulti di età pari o superiore ai 60 anni.

I partecipanti allo studio di fase III saranno seguiti per almeno due anni e saranno randomizzati a ricevere fino a due dosi del vaccino o del placebo durante quel periodo. Questo fornirà all’azienda ulteriori dati di efficacia nel corso di due stagioni di RSV.

Il RSV è una minaccia significativa per la salute pubblica in tutto il mondo. Non c’è nessun vaccino preventivo disponibile. Ann Falsey, professore di medicina alla University of Rochester School of Medicine e autore dei dati dello studio CYPRESS ha notato l’impatto del RSV sulle popolazioni vulnerabili. Falsey ha detto che i dati dello studio CYPRESS “rafforzano il potenziale di questo vaccino RSV sperimentale nella prevenzione di gravi malattie derivanti dal RSV negli adulti più anziani”.

Non essendoci alcun vaccino RSV approvato, più aziende stanno spingendo in avanti per rompere quella barriera. La scorsa settimana, AstraZeneca ha presentato i dati per il suo trattamento RSV nirsevimab. A IDWeek, AstraZeneca ha rivelato i dati di Fase III dello studio MEDLEY che hanno mostrato che nirsevimab, un anticorpo sperimentale a lunga durata d’azione sviluppato da AstraZeneca e Sanofi, ha il potenziale per proteggere tutti i bambini che entrano nella loro prima stagione RSV con una singola dose. Nirsevimab è progettato per essere somministrato dalla nascita ai bambini nati durante la stagione RSV o all’inizio della stagione per i bambini che entrano nella loro prima stagione RSV.

Il mese scorso, Pfizer ha dosato il suo primo paziente adulto in uno studio di fase III che valuta il suo candidato RSV. L’azienda sta studiando il suo candidato vaccino bivalente con subunità F di prefusione (RSVpreF) negli adulti dai 60 anni in su. L’azienda spera che il vaccino dimostri un’efficacia statisticamente significativa nella prevenzione della malattia da moderata a grave del tratto respiratorio inferiore (msLRTI-RSV) durante la prima stagione RSV.

Moderna sta anche sviluppando un vaccino per RSV. Il candidato vaccino di questa azienda utilizza la stessa nanoparticella lipidica del suo vaccino autorizzato COVID-19. In agosto, l’Fda degli Stati Uniti ha concesso a mRNA-1345 la Fast Track Designation per gli adulti di età superiore ai 60 anni.