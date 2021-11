Venezia: una mostra per celebrare il mito a 1600 anni dalla nascita

Venezia compie 1600 anni: la mostra racconta la storia della città e celebra la sua bellezza, attraverso l’esposizione di sessanta opere

Una mostra in onore dell’anniversario della nascita di Venezia, avvenuta il il 25 marzo 421. “Il mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale” sarà visitabile fino al 13 marzo 2022. La cornice è quella del Castello Visconteo Sforzesco di Novara, fortificato per il controllo politico della città, recentemente ristrutturato è divenuto sede di importanti mostre d’arte.

La opere saranno suddivise in otto sale. Si inizierà dalla pittura di storia, consider

ato il “genere” più nobile della pittura, con le opere, tra le altre, di Francesco Hayez – noto ai più per Il Bacio. Nella seconda sala sono esposti quegli autori, veneziani e non, che hanno studiato la riproduzione del paesaggi; tra questi spicca indubbiamente Domenico Bresolin che comprese l’importanza di dipingere all’aperto per studiare meglio la luce.

Ci sarà inoltre all’interno della mostra una piccola monografica dedicata a Guglielmo Ciardi, che documentano l’evoluzione della sua pittura dal anni ’60 dell’Ottocento ai primi anni ’90, in cui sono raffigurati dei bellissimi scorci della città. Le rimanenti sale hanno per tema la vita quotidiana, gli affetti e la famiglia dedicate alla “pittura del vero”; e ancora al mondo del lavoro; e si conclude delle tele dedicate agli idilli amorosi.

La settima è interamente dedicata a Luigi Nonoesponente della scuola veneziana dell?Ottocento. L’ottava ed ultima sala ruotano invece attorno alle Biennali, cui partecipavano numerosi artisti, il cui confronto, inevitabilmente rinnovò e modificò il gusto dei pittori veneziani. La mostra dedicata a Venezia accoglie in sé anche l’evoluzione dello stile pittorico italiano.

La mostra è presentata da Mets Percorsi d’arte, la Fondazione Castello e il comune di Novata. E’ curata da Elisabetta Chiodini in collaborazione con il comitato scientifico presieduto da Fernando Mazzocca. L’esposizione ha ricevuto l’approvazione dal Comitato di Indirizzo Venezia 1600.

