Social media Trends: TikTok diventerà il numero 1

Report Talkwalker Social Media Trends 2022: TikTok prenderà il sopravvento su tutti gli altri ma circoleranno anche più fake-news

Nel 2022 TikTok prenderà il sopravvento su tutti gli altri social. Questa è una tra le previsioni che emergono dall’annuale studio “Social Media Trends 2022” di Talkwalker, colosso multinazionale leader mondiale nella Consumer Intelligence, che ogni anno stila i 10 trend in materia di social media per l’anno successivo.

Il Report che è alla sua settima edizione origina da un monitoraggio a livello mondiale realizzato attraverso la piattaforma Talkwalker, sviluppata con IA (intelligenza artificiale) su tecnologia proprietaria, analizzando le conversazioni su tutti i media inclusi siti web, social, blog, sino ai singoli commenti degli utenti, nel periodo luglio 2020- agosto 2021). L’analisi del sentiment, ovvero del tenore dei vari commenti, viene eseguita con una precisione media del 90%, con persino la capacità di rilevare sarcasmo e commenti ironici.

Come detto la notizia forse più eclatante è la previsione che vede la sostenuta crescita di TikTok al punto da diventare il social media più seguito e utilizzato al mondo “con il cambio di marcia che si è registrato durante il periodo della pandemia – spiega Francesco Turco, marketing executive di Talkwalker – Infatti sino al 2019 le conversazioni sul social cinese sono cresciute si, ma in modo graduale, mentre durante i vari lockdown abbiamo registrato un’impennata media globale del 61% rispetto alla rilevazione precedente portando l’applicazione a superare, unica insieme a Facebook, i 3 miliardi di download”.

Il Report Talkwalker prevede poi come nel 2022 i social network diventeranno sempre più canali di vendita, con soluzioni che permettono all’utente l’acquisto direttamente dalla app, sostenuti, e questo è un altro trend 2022 contenuto nel Report Talkwalker, da un sempre crescente rilievo degli influencer nel comportamento d’acquisto e conseguente investimento su di essi come leva di vendita (influencer marketing) da parte dei marchi. “Infatti – commenta Francesco Turco di Talkwalker – “il 69% dei responsabili marketing prevede ad esempio di incrementare gli investimenti sugli influencer Instagram”.

I social stanno diventando così centrali nel quotidiano e decisivi per gli acquisti che una delle tendenze che caratterizzeranno il 2022 sarà il fenomeno per il quale le aziende iniziano a costruire le proprie reti social interne, con forum in-app e funzionalità per crearsi un loro pubblico, cui interagire sino ad una completa fidelizzazione verso il marchio (il cosiddetto fenomeno del Love Brand).

Il Social Media Trends 2022 di Talkwalker chiude con una parola con la quale dovremmo iniziare a prendere confidenza: il metaverso un amalgama del mondo reale, quello aumentato, e quello virtuale; un concetto sconosciuto fino a pochi anni fa, che sta guadagnando terreno e cui la pandemia Covid-19 ha dato forte slancio intercettando la forte necessità di socializzazione e interazione online (ed è proprio di queste ore la notizia di un massiccio investimento di Facebook che solo in Europa porterà alla creazione di 10.000 posti di lavoro – ndr) . “Ricordate gli aperitivi online durante il lockdown? – domanda Francesco Turco di Talkwalker – Ecco nel 2022 per l’utente consumatore saranno costruiti sempre più sofisticati ambienti dove il virtuale si confonde col reale e l’esperienza e, mi si passi il neologismo, stupendamente “fantareale”.