Previsioni meteo 4 novembre 2021: piogge sparse al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 4 novembre 2021: miglioramento del tempo sulle regioni centro-settentrionali, piogge isolate sul resto dell’Italia

Inizio di Novembre caratterizzato da condizioni meteo tipicamente autunnali sull’Italia per il passaggio di un treno di perturbazioni. L’ultima ieri, e gli effetti si faranno sentire anche nel corso della giornata di oggi. Al Nord e parte del Centro avremo un miglioramento del tempo, mentre su parte delle regioni centro-meridionali saranno ancora possibili piogge sparse.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un ulteriore miglioramento al settentrione, mentre al Centro insisteranno piogge di debole intensità. Nel corso del fine settimana un ciclone posizionato a Ovest della Sardegna determinerà condizioni di maltempo al Centro-Sud. Per un generale miglioramento su tutta la Penisola ci sarà dunque da attendere l’inizio della prossima settimana.

Intanto per oggi, giovedì 4 novembre 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare sull’arco Alpino con precipitazioni associate e neve sopra i 1300-1500 metri, anche intensa sul Trentino. Al pomeriggio maggiori aperture tra Liguria ed Emilia Romagna, ancora qualche precipitazione tra Lombardia, Trentino e Triveneto. In serata tempo in deciso miglioramento su tutti i settori con ancora deboli nevicate sul Trentino.

Al Centro al mattino molte nubi sul Lazio con deboli piogge associate; nuvolosità irregolare altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio cieli nuvolosi su Lazio e Abruzzo, ma con tempo in prevalenza asciutto. In serata ancora molte nubi in transito, con precipitazioni sul basso Lazio. Nessuna variazione nella notte.

In Toscana nubi sparse nelle ore diurne sulle coste e sulle zone interne, ma con tempo asciutto; possibili isolate piogge sui settori settentrionali. In serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con ampi spazi di sereno su gran parte della Toscana.

Al Sud al mattino piogge sparse sulla Campania e localmente sulle Isole Maggiori, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sulla Campania; variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto eccetto sulla Campania, con nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori.

In Calabria tempo stabile nel corso della mattinata e poi anche al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione;n serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con nuvolosità generalmente più compatta.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna, in rialzo altrove; massime generalmente stazionarie.

