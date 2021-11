Previsioni meteo 3 novembre 2021: altra perturbazione in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 3 novembre 2021: nucleo instabile in transito sull’Italia, piogge e temporali su gran parte delle nostre regioni

Dopo la breve pausa asciutta di ieri, che ha fatto seguito al maltempo portato da una perturbazione di origine atlantica, condizioni meteo di nuovo verso un peggioramento sull’Italia. Un nuovo nucleo instabile, infatti, nella giornata di oggi raggiungerà le regioni del Nord e del Centro portando piogge e temporali. Il maltempo con il passare delle ore si estenderà poi anche alle aree meridionali del Paese.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del prossimo fine settimana è atteso l’arrivo di una terza perturbazione che determinerà instabilità diffusa su gran parte delle nostre regioni. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali e il clima risulterà autunnale per tutta la prima decade del mese.

Intanto per oggi, mercoledì 3 novembre 2021, al Nord Italia giornata all’insegna del maltempo sulle regioni settentrionali con piogge e temporali anche di forte intensità in movimento dal Nord-Ovest verso il Nord-Est. Anche in serata e nella notte piogge diffuse su tutte le regioni e temporali sparsi. Neve sulle Alpi fin verso i 1400-1500 metri, con quota neve in aumento nella giornata.

Al mattino cieli nuvolosi con piogge diffuse al Centro, localmente anche intense sul Basso Lazio. Nel pomeriggio instabilità in aumento con piogge intense su tutte le regioni e temporali sparsi. Forte maltempo anche in serata e nelle ore notturne, con lieve attenuazione sui settori adriatici.

In Toscana piogge sparse in mattinata su gran parte della regione, generalmente più asciutto sulla costa; al pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutto il territorio. Tempo instabile anche in serata con fenomeni localmente più abbondanti sull’Alta Toscana.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge su Molise, Campania e Sardegna, localmente anche molto intense, asciutto altrove con nuvolosità variabile. Nessuna variazione di rilievo nelle ore pomeridiane. In serata e nottata ancora piogge e temporali su Sardegna, Molise e Campania, asciutto sul resto del Sud con cieli poco nuvolosi.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con molte nubi compatte in mattinata, maggiori schiarite al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi su tutta la regione.

Temperature minime stabili o in aumento al Centro-Nord e Sardegna, in calo al Sud; massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.