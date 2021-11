Previsioni meteo 2 novembre 2021: torna il sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 2 novembre 2021: miglioramento del tempo sulle regioni italiane ma sono in arrivo altre perturbazioni

Il mese di novembre è iniziato con condizioni meteo tipicamente autunnali: piogge e temporali nella giornata di ieri hanno interessato le regioni del Nord e del versante tirrenico del Centro. Nella giornata di oggi la perturbazione si allontanerà progressivamente dalla nostra Penisola: nel corso della mattinata avremo precipitazioni residue mentre a seguire farà capolino il sole. Il miglioramento però sarà solo temporaneo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS infatti nei prossimi giorni è atteso l’arrivo di altre due perturbazioni che porteranno instabilità diffusa su gran parte delle regioni. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali e il clima risulterà autunnale per tutta la prima decade del mese.

Intanto per oggi, martedì 2 novembre 2021, al Nord Italia al mattino residue piogge Nord-Est con neve sui settori alpini sopra i 1500-1600 metri, sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord e banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuvolosità variabile. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino qualche pioggia sulla Toscana settentrionale, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse sui settori tirrenici, asciutto sui restanti settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste grosse variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge in Sardegna; nella notte peggiora in Sardegna con piogge intense e diffuse. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stazionarie su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.