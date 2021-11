Apre la mostra “Intrecci di storia – PRIVERNUM collection”

Dal 5 novembre all’8 dicembre all’Auditorium Infermeria dei Conversi nel Borgo di Fossanova, a Priverno, la mostra “Intrecci di Storia PRIVERNUM collection”

Una mostra sensoriale, un’esposizione emozionale, questo è “Intrecci di Storia PRIVERNUM collection”, che, per oltre 30 giorni, dal 5 novembre all’8 dicembre, sarà ospitata nella suggestiva location dell’Auditorium Infermeria dei Conversi nel Borgo di Fossanova, a Priverno, in provincia di Latina.

Ideatrice e curatrice dell’esposizione è Lisa Tibaldi Grassi, designer del nuovo brand “PRIVERNUM collection”, che ha realizzato accessori moda e home design ecosostenibili ed artigianali ispirati al ricco patrimonio dei Musei Archeologici di Priverno, grazie alla partecipazione al bando della Regione Lazio “L’Impresa fa cultura”.

Il progetto creativo, altamente innovativo, vede la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, i Musei Archeologici di Priverno, e i ragazzi degli indirizzi design della moda, architettura e oreficeria del Liceo Artistico Teodosio Rossi di Priverno.

Attraverso dei percorsi PCTO sostenuti anche dalla Camera di Commercio. Industria, artigianato e agricoltura di Frosinone e Latina, gli studenti hanno realizzato delle creazioni di oreficeria, dei pannelli in cotone organico dipinti a mano con colori home made realizzati con estratti vegetali ed alimentari, nonché tutta la progettazione dei moduli che compongono l’allestimento della mostra stessa, in materiali 100% ecosostenibili, in linea con la vision del brand.

La mostra è la sintesi di questa relazione creativa tra antico e contemporaneo, tra oggetti del passato e nuove rivisitazioni. La mostra vuole essere inoltre il coronamento del nuovo modello di comunicazione e promozione del territorio, della filiera locale, basato sul dialogo tra pubblico e privato, che promuova contemporaneamente, prodotto e territorio, cultura e bellezza, con un linguaggio innovativo, emozionale, leggero, a matrice digitale (attraverso l’utilizzo di video e QR Code).

Nello spirito del progetto di promozione e valorizzazione del territorio di Priverno, del suo patrimonio artistico e culturale conservato nei Musei archeologici e delle sue eccellenze a 360°, la mostra sarà anche l’occasione di una serie di eventi nell’evento, volti a rappresentare i diversi aspetti dell’esposizione coinvolgendo il visitatore in una dimensione multisensoriale ed esperienziale.

Opening fissato per venerdì 5 novembre alle ore 17.00, presenti Istituzioni, stampa e special guest: Anna Maria Bilancia Sindaco di Priverno per i saluti istituzionali, Sonia Quattrociocche Assessore alla Cultura del Comune di Priverno, Margherita Cancellieri Direttore dei Musei Archeologici di Priverno, Giorgio de Marchis Direttore del Parco Regionale dei Monti Aurunci, Antonello Testa, Direttore CNA Latina, Rocco Tolfa Vicedirettore del TG2, Matteo Lodo campione olimpico di canottaggio a Rio 2016 e Tokyo 2020, Valentina Ferraiuolo musicista, Prof. Giuseppe Nocca scrittore, ed altri ancora. A moderare la presentazione la giornalista Adele di Benedetto.

Il programma della mostra, visitabile dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (negli altri giorni per stampa, scuole e gruppi solo su appuntamento) sarà arricchito da una serie di eventi, già calendarizzati:

• Domenica 7 Novembre alle 10.30: “Di pane, di vino e di altri racconti”, Valentina Ferraiuolo cantante e musicista, presenterà un percorso della mostra tra canti antichi e popolari;

• Domenica 14 Novembre alle 10.30: “Mani che Intrecciano” laboratori di lavorazione dell’intreccio della stramma per grandi e piccini a cura degli artigiani del Parco dei Monti Aurunci.

• Martedì 16 Novembre alle 10.30: “In corteo coi Ginnasti” le scuole medie di Priverno incontrano l’Handball Club Pontinia, l’unica squadra del Lazio nel massimo campionato nazionale di pallamano femminile.

• Domenica 21 Novembre alle 10.30: “Ti aspetto in cucina – Ricette e curiosità dal mondo antico” il Prof. Giuseppe Nocca, scrittore e docente di Storia degli Alimenti presso la Fondazione Bio Campus di Latina, terrà un intervento sul cibo antico tra ricette e curiosità con l’accompagnamento musicale di Valentina Ferraiuolo.

• Domenica 28 Novembre alle ore 10.30: “Mani che Intrecciano” Laboratori di lavorazione dell’intreccio della stramma per grandi e piccini a cura degli artigiani del Parco dei Monti Aurunci.

• Domenica 5 Dicembre alle ore 10.30: “Il Mito di Camilla ed altre storie” reading a cura dell’attore teatrale Paolo Cresta.

• Mercoledì 8 Dicembre dalle ore 11.00 alle 20.00: Finissage della mostra.

L’ingresso alla mostra e agli eventi relativi è gratuito, obbligatorio il green pass e la mascherina, in ottemperanza alle normative anticovid vigenti.

Per gruppi e scuole sono previste, inoltre, visite guidate anche infrasettimanali prenotabili con la possibilità di attività laboratoriali dedicate (whatsapp 335 1622 584 o [email protected]).