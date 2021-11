Video hot di Eugenia Suarez: nuova crisi tra Icardi e Wanda Nara

Wanda Nara scarica ancora Icardi: spunta un video a luci rosse di Eugenia Suarez che avrebbe inviato all’attaccante del PSG e ad altri calciatori argentini

La crisi tra Wanda Nara e Icardi sembra non avere fine. La modella cancella la foto del bacio con il marito e lui chiude il proprio profilo Instagram. Lei si rifugia di nuovo a Milano e lui rimane a Parigi. Dopo che i due, i giorni scorsi, sembravano essersi riappacificati, ora sono di nuovo in crisi. Il motivo sarebbero ancora i contatti che il calciatore avrebbe con Eugenia (China) Suarez, causa scatenante della rottura della coppia. Oltre alla showgirl, secondo la giornalista argentina Yanina Latorre, ci sarebbe anche l’ombra di un’altra donna che Icardi avrebbe contattato prima di China.

La giornalista argentina sostiene che i messaggi tra Maurito e China sarebbero proseguiti, su Telegram, anche dopo lo scandalo, aggiungendo il fatto che i due potrebbero essersi incontrati.

La storia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sembrerebbe finita qui, ma in realtà c’è ancora un altro dettaglio. Esisterebbe un filmato a luci rosse che Eugenia avrebbe inviato ad Icardi, ma anche ad altri calciatori della nazionale argentina. La giornalista Latorre dichiara: “China ama riprendersi e inviare tutto ai ragazzi che le piacciono. È una cattiva persona”.

Come se tutto questo non bastasse, in Argentina, impazza la voce che coinvolge un’altra donna, la modella Rocio Guirao Diaz, che il calciatore avrebbe provato a corteggiare prima di Eugenia Suarez.