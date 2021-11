Niente canone Rai per gli enti del Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore non pagheranno il canone della RAI: l’esenzione riguarda tutti i circoli associativi che svolgono attività ricettive

Gli Enti del Terzo Settore sono esentati dal pagamento del canone RAI per il 2021. È il risultato della collaborazione tra l’azienda televisiva italiana e il Forum.

Tra gli effetti generati dalla pandemia, infatti, c’è stata l’impossibilità per migliaia di circoli presenti sul territorio di proseguire con le attività canoniche in virtù delle restrizioni. Ecco perché, al momento della conversione in legge del decreto n°41 del 22 marzo 2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all’emergenza da Covid-19, il Forum aveva, tra le altre cose, presentato un emendamento per esonerare dal pagamento del canone RAI le “strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo Settore”. Non soltanto questo, la televisione è infatti anche un luogo fisico, di ritrovo nei circoli associativi e offre spunti di socialità e di conversazione.

Come ha sottolineato la portavoce del Forum, Claudia Fiaschi, è «un importante risultato ottenuto grazie alla sempre più stretta collaborazione tra RAI e Forum del Terzo Settore, come riconoscimento della costante attenzione che riserviamo ai consumi culturali e al ruolo svolto dalla comunicazione radio e tv Rai, punto di riferimento per la comunicazione sociale. Un’attenzione che si è rafforzata in questi ultimi anni grazie alla collaborazione con Rai per il Sociale, che ha favorito il rapporto tra associazioni e testate giornalistiche Rai».

Cliccando su questo link è possibile leggere tutte le indicazioni per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone RAI.