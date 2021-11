L’Alma Tour di Gaia parte il 24 gennaio 2022

Gaia annuncia i nuovi live nei principali club italiani: l’Alma Tour partirà il 24 gennaio 2022 dall’Hiroshima Mon Amour di Torino, ecco tutte le date

Dopo la sua prima tournée live outdoor in cui GAIA ha incantato il suo pubblico portando in tutta Italia durante l’estate la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane con il “Finalmente in TOUR”, l’artista annuncia “ALMA TOUR” che partirà lunedì 24 gennaio 2022 a Torino @ Hiroshima Mon Amour. Con le prime date indoor nei club GAIA è pronta a creare una nuova personale dimensione on-stage presentando il suo universo artistico in atmosfere inedite che diventeranno sfondo del racconto delle sue anime musicali.

Dopo la prima data a Torino, i live proseguiranno mercoledì 26 gennaio al Viper Theatre di Firenze , giovedì 27 al Duel Beat di Pozzuoli (NA) e a seguire GAIA si esibirà domenica 30 gennaio al Fabrique di Milano. Il tour si concluderà con la data di giovedì 3 febbraio 2022 all’Atlantico Live di Roma.

CALENDARIO DATE:

Lunedì 24 gennaio 2022 | TORINO @ Hiroshima Mon Amour

Mercoledì 26 gennaio 2022 | FIRENZE @ Viper Theatre

Giovedì 27 gennaio 2022 | Pozzuoli (NA) @ Duel Beat

Domenica 30 gennaio 2022 | MILANO @ Fabrique

Giovedì 03 febbraio 2022 | ROMA @ Atlantico Live

Biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.