Venom – La Furia di Carnage in lingua originale nei cinema The Space

Cinema in versione originale: nelle sale The Space Cinema arriva “Venom – La Furia di Carnage” senza doppiaggio. Ecco le informazioni utili

L’inquietante e violento serial killer Cletus Kasady è riuscito nel suo intento, annunciato al giornalista Eddie Brock qualche anno prima nel carcere di San Quentin: uscire di prigione e seminare il panico in città. A facilitare il progetto del criminale, il suo micidiale alter ego, Carnage, spietata e feroce creatura discendente da Venom, il simbionte che nel frattempo ha imparato a convivere con Brock, in Brock.

Venom – La Furia di Carnage, uscito in Italia lo scorso 14 ottobre, è il nuovo film del Sony’s Spider-Man Universe, sequel di Venom (2018), e sta facendo registrare incassi milionari in tutto il mondo. Protagonisti, anche questa volta, Tom Hardy, ancora nei panni del cronista che ospita Venom, e Woody Harrelson, nel ruolo dello psicopatico Kasady aka Carnage.

Il film è anche il nuovo titolo settimanale della rassegna Hear My Voice, ciclo di film in lingua originale lanciato da The Space Cinema per chi vuole godersi sul grande schermo le uscite più attese della stagione con la recitazione originale dei protagonisti. I multisala selezionati per questo appuntamento sono quelli di Milano Odeon, Firenze (Novoli), Limena, Bologna, Trieste, Vimercate, Silea, Parma Centro, Roma (Parco de Medici), Napoli e Torino (Beinasco).

Per conoscere la programmazione di Venom – La Furia di Carnage in lingua originale e rimanere aggiornati sui prossimi titoli basta visitare la sezione dedicata alla rassegna Hear My Voice, al link: thespacecinema.it/iniziative/hear-my-voice. La visione sarà sottotitolata in italiano.