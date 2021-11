Simonetta Robiony in libreria con due “Elogi”

Fuori la nuova collana di Fefè Editore ELOGI che viene inaugurata dai primi due titoli: Elogio della nonna di Simonetta Robiony e Elogio della Cannabis

Simonetta Robiony è nata a Napoli e vissuta a Roma, ma con lunghe vacanze sul golfo, fin da bambina, a casa dell’adorata nonna. Questo ELOGIO DELLA NONNA è nato a posteriori, dal confronto tra le infinite riflessioni sulla questione femminile fatte con il suo gruppo e la figura della nonna, donna autonoma, forte, decisa, indipendente, anche se all’epoca non poteva votare, né divorziare, né firmare col suo cognome da ragazza. Un incontro che ha prodotto un racconto di grande fascino letterario, storico e sociale.

SIMONETTA ROBIONY Giornalista, ha collaborato con Rizzoli e con il quotidiano La Stampa di cui è stata firma storica per quarant’anni. Partecipò fin dall’inizio al movimento “Se Non Ora Quando?” curando le interviste per www.cheliberta.it. Ha collaborato con la Rai e con Maurizio Costanzo. Ha pubblicato Avevo 20 anni nel ’68 con All Around e Se non ora quando con Castelvecchi (insieme a Rita Cavallari).

CRISTINA COMENCINI Regista, sceneggiatrice, drammaturga e scrittrice tra le più popolari. Da sempre impegnata per diritti civili e parità di genere. Tra le fondatrici di “Se Non Ora Quando?”.

ELOGIO DELLA CANNABIS /perché aspettiamo? Cosa aspettiamo?

di MARCELLO VECCHIO

Prefazione di Leo Osslan

Fefè Editore

pagg. 160 – illustr. – € 12 – 2020

In libreria il 20 ottobre

PIÙ ENTRATE PER LO STATO • MENO CONSUMI TRA I GIOVANI • MENO INCASSI PER I CRIMINALI

MAGGIORE RICERCA SCIENTIFICA • NUOVI UTILIZZI UTILI ALLA SALUTE

Questo ELOGIO DELLA CANNABIS è per chi coltiva il sogno di vedere legalizzata la cannabis anche in Italia, un libro dedicato a chi ha sofferto carcere, pregiudizi ed emarginazione perché convinto che la cannabis sia meno nociva del tabacco e dell’alcol, droghe legali di uso più comune. È la testimonianza della repressione subita e una denuncia contro l’inerzia e la compromissione di chi non vuole rendersi conto dell’enorme potenzialità sociale, terapeutica ed economica della cannabis.

MARCELLO VECCHIO Doppia laurea in Scienze Agrarie e Scienze Ambientali, è Tecnico Ambientale della Regione Piemonte impegnato nell’agricoltura, docente e libero professionista. Tenace assertore della legalizzazione della canapa terapeutica e indica, è coltivatore “trasparente” di cannabis terapeutica. Nel 2019 ha scontato 18 giorni di carcere e tre mesi di domiciliare per “più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso”, “stabilmente inserito in un circuito delinquenziale”.