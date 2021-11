Maratona di film: Rai Movie e Rai Premium ricordano Gigi Proietti

Televisione: Rai Movie e Rai Premium ricordano Gigi Proietti. In onda “La Tosca”, “Febbre da cavallo”, lo speciale “Techetechete – Grazie Gigi” e “Il maresciallo Rocca”

Martedì 2 novembre Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) ricorda Gigi Proietti, a un anno dalla sua scomparsa, con due indimenticabili film. Alle 19.15 Gigi Proietti è Mario Cavaradossi ne “La Tosca” di Luigi Magni. La versione romanesca del dramma di Victorien Sardou reso celebre dall’opera di Giacomo Puccini ha un cast di eccezione: Monica Vitti è Tosca, Vittorio Gassman è il Barone Scarpia e ancora Umberto Orsini, Aldo Fabrizi, Fiorenzo Fiorentini, Marisa Fabbri, Ninetto Davoli e Alvaro Vitali. Le musiche sono di Armando Trovajoli.

In prima serata è Mandrake in “Febbre da cavallo”, l’irresistibile commedia firmata da Steno nel 1979 e divenuta un cult. Mandrake è un indossatore squattrinato malato di gioco d’azzardo. Memorabili gli sketch e leggendari i personaggi, Er Pomata (Enrico Montesano), e Felice (Francesco De Rosa). Il film è trasmesso nella sua versione restaurata in alta definizione. Anche Rai Premium ricorda l’istrionico attore con lo speciale “Techetechete – Grazie Gigi”, un montaggio dei suoi sketch più famosi e divertenti in onda alle 22.45. Sempre sul canale 25 del digitale terrestre sono in onda dall’8 ottobre e fino al 18 novembre alle ore 13.45, dal lunedì al venerdì, tutte le cinque stagioni del “Il Maresciallo Rocca” e le due puntate de “Il Maresciallo Rocca e l’Amico d’Infanzia”.