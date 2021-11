Previsioni meteo 1 Novembre: piogge al Nord e al Centro

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 1 novembre 2021: ondata di maltempo sulle regioni del Nord e del versante tirrenico del Centro per l’arrivo di una perturbazione atlantica

Come annunciato, la prima di un treno di perturbazioni è arrivata sulle aree settentrionali e centrali dell’Italia dove si registrano condizioni meteo tipicamente autunnali con piogge e temporali. Nella giornata di oggi il clou di questo primo passaggio perturbato, con precipitazioni diffuse su tutto il Nord e il versante tirrenico del Centro. Clima più asciutto al meridione, che la scorsa settimana è stato flagellato dall’uragano Apollo con vittime e danni in Sicilia e Calabria.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso della settimana, che si preannuncia piuttosto instabile, altre due perturbazioni raggiungeranno le regioni centrali e settentrionali, portando altre precipitazioni diffuse. Per un miglioramento ci sarà da attendere almeno fino alla prossima settimana, mentre per quanto riguarda le temperature non sono attese variazioni di rilievo.

Intanto per oggi, lunedì 1 novembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge diffusi, più intense al Nord-Ovest. Al pomeriggio condizioni di maltempo con piogge e temporali su tutte le regioni, anche intensi su Liguria, Lombardia e Triveneto. In serata maltempo in spostamento sulle regioni di Nord-Est con temporali intensi, migliora al Nord-Ovest. Neve sulle Alpi in calo fin verso i 1600 metri. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulle regioni tirreniche, generalmente di debole o moderata intensità. Al pomeriggio peggiora su tutti settori con piogge e temporali anche intensi, specie su Toscana, Umbria e Lazio. In serata maltempo sulle regioni tirreniche con piogge e temporali, fenomeni più deboli lungo l’Adriatico. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge sparse su Campania, Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi con piogge sparse Campania, Sicilia e Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata peggiora su tutti i settori con piogge e temporali più intensi sulle regioni tirreniche. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime in rialzo e massime in lieve calo al Centro-Nord, stazionarie o in aumento al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.