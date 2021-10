La Pellicola d’Oro: i vincitori del premio collaterale

Premiati a Spazio Roma Lazio Film Commission – Auditorium Parco della Musica i vincitori del premio collaterale de La Pellicola d’Oro

Sono stati premiati presso Spazio Roma Lazio Film Commission – Auditorium Parco della Musica i vincitori del premio collaterale de La Pellicola d’Oro in occasione della 16° Festa del Cinema di Roma, il premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Culturale “Articolo 9 Cultura & Spettacolo” e dalla “S.A.S. Cinema” di cui il presidente è lo scenografo e regista Enzo De Camillis. Durante l’incontro si sono affrontati argomenti come “L’arte dei mestieri e dell’artigianato del cinema e i nostri giovani”. L’obiettivo è stato quello di evidenziare e premiare i mestieri e gli artigiani del cinema italiano sottolineando il nostro “Made in Italy” nel mondo e divulgare l’importanza artistica alle nuove generazioni che non conoscono i mestieri dei titoli di coda. Erano presenti all’evento le istituzioni e le aziende del settore cineaudiovisivo, a moderare l’incontro Pino Nazio (Giornalista Rai).

Con l’occasione sono stati premiati:

Alessandro Ferretti (Scultore)

Ciro Scongliamiglio (Aiuto regista)

Corrado Trionfera (Produttore esecutivo)

Inoltre, tra i presenti: Cristina Priarone (Presidente Film Commission Nazionale), Chiara Sbarigia (Presidente Cinecittà), Laura Delli Colli (Presidente Festa del Cinema di Roma), Giovanna Pugliesi (Responsabile Cinema Regiona Lazio), Verdiana Bixio (Publispei), Franco Ragusa (Presidente Associazioni Effetti Speciali, Gianluca Franculli (Scenarredo), Virginia Carnabucci (Rancati srl), Andrea Viotti costumista (scuola IED), Studenti del liceo Artistico A. Caravillani.