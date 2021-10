Colite ulcerosa: ozanimod efficace per la remissione

Ozanimod si è dimostrato efficace nella remissione e nel mantenimento in pazienti con colite ulcerosa da moderata a grave

Ozanimod rispetto al placebo è risultato più efficace come terapia di induzione e mantenimento nei pazienti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave, secondo uno studio di fase 3 pubblicato sul New England Journal of Medicine.

“I risultati di questo studio di fase 3 hanno mostrato che una formulazione orale giornaliera di ozanimod, un modulatore del recettore S1P (sphingosine-1-phosphate), ha fornito efficacia clinica in pazienti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva”, hanno evidenziato nel lavoro William J. Sandborn, della divisione di gastroenterologia presso l’Università della California, San Diego, e colleghi, aggiungendo “Il trattamento con ozanimod ha portato a miglioramenti significativi, rispetto al placebo, nell’incidenza della remissione clinica (endpoint primario) e in tutti i principali endpoint clinici, endoscopici e istologici secondari nelle settimane 10 e 52″.

I ricercatori hanno eseguito uno studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo su ozanimod come terapia di induzione e mantenimento in pazienti con colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva.

Durante il periodo di induzione di 10 settimane, 645 pazienti della coorte 1 hanno ricevuto una volta al giorno ozanimod cloridrato orale (n=429) alla dose di 1 mg (equivalente a 0,92 mg di ozanimod) o placebo una volta al giorno (n=216) in uno studio in doppio cieco.

I 367 pazienti della coorte 2 hanno ricevuto ozanimod in aperto alla stessa dose giornaliera. Per il periodo di mantenimento fino a 52 settimane, 457 pazienti con una risposta clinica a ozanimod in entrambe le coorti sono stati assegnati nuovamente in modo casuale a ricevere ozanimod o placebo in doppio cieco.

La percentuale di pazienti con remissione clinica, valutata con il punteggio Mayo a tre componenti, è servita come endpoint primario. Sono stati utilizzati test classificati e gerarchici per valutare altri end point clinici, endoscopici e istologici.

“L’incidenza della remissione clinica è stata significativamente più alta tra i pazienti che hanno ricevuto ozanimod rispetto a quelli che hanno ricevuto il placebo sia durante l’induzione (18,4% contro 6%; p <0,001) che durante il mantenimento (37% contro 18,5% [tra i pazienti con un risposta alla settimana 10]; p<0,001),” hanno scritto i ricercatori.

I ricercatori hanno notato che l’incidenza della risposta clinica con ozanimod rispetto al placebo era maggiore durante l’induzione (47,8% contro 25,9%; p<0,001) e il mantenimento (60% contro 41%; p<0,001). In entrambi i periodi tutti gli endpoint secondari sono migliorati significativamente nel gruppo trattato rispetto al placebo.

Infezioni severe si sono verificate in meno del 2% dei pazienti in ciascun gruppo. Con ozanimod, i ricercatori hanno notato livelli di aminotransferasi epatiche più elevati.

I risultati di questo studio di fase 3 hanno mostrato che una formulazione orale una volta al giorno di ozanimod, un S1P modulatore del recettore, fornisce efficacia clinica in pazienti con colite ulcerosa attiva da moderata a grave. Il trattamento con ozanimod ha portato a miglioramenti significativi, rispetto a placebo, nell’incidenza della remissione clinica (end point primario) e in tutti gli endpoint secondari clinici, endoscopici e istologici alle settimane 10 e 52.

Questi risultati sono stati osservati in pazienti con malattia attiva che era stata inadeguatamente controllata da farmaci convenzionali, come determinato sulla base della terapia concomitante richiesta con aminosalicilati o glucocorticoidi all’ingresso nello studio.

Cancro, infezione opportunistica ed edema maculare sono stati osservati in pazienti che hanno ricevuto ozanimod, ma l’incidenza era bassa.

Le infezioni non gravi erano più comuni con ozanimod rispetto al placebo durante la fase di mantenimento dello studio. L’incidenza di livelli elevati di alanina aminotransferasi è stata maggiore tra i pazienti che hanno ricevuto ozanimod rispetto a coloro che hanno ricevuto placebo.

Eventi epatici erano per lo più di gravità lieve o moderata e hanno portato alla sospensione del regime in valutazione in meno dell’1% dei pazienti.

Nel complesso, questi risultati erano coerenti con i risultati di sicurezza che sono stati precedentemente segnalati in merito alla terapia con ozanimod in studi di fase 3 che hanno coinvolto pazienti con sclerosi multipla.

Riferimenti

William J. Sandborn et al., Ozanimod as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. N Engl J Med 2021; 385:1280-1291 DOI: 10.1056/NEJMoa2033617. leggi