Climatizzazione: boom di ricerche online per i condizionatori 12000 btu

Oggi la presenza di un climatizzatore si può considerare indispensabile in qualsiasi ambiente, non solo nei luoghi pubblici ma anche nelle abitazioni private, poiché consente di rendere la propria casa più confortevole e accogliente, soprattutto durante i mesi estivi, quando la temperatura è molto elevata, o in condizioni di elevata umidità.

Per l’acquisto di un climatizzatore o di un impianto di condizionamento, ormai quasi tutti si affidano alla ricerca online, che permette di individuare il prezzo più conveniente e di ricevere il prodotto scelto direttamente a casa, evitando le inutili perdite di tempo. Attualmente, i climatizzatori 12000 btu sono tra i più diffusi e richiesti dal mercato.

I climatizzatori 12000 btu sono caratterizzati da una potenza media e sono quindi ideali per gli ambienti di dimensioni contenute, di solito non superiori ai 40 – 45 metri quadri, valutando con attenzione la situazione climatica esterna. È possibile scegliere tra numerose tipologie, alcune delle quali sono dotate di funzioni innovative, ad esempio l’impostazione automatica della temperatura, l’accensione automatica o il controllo remoto.

Come riconoscere un climatizzatore di qualità

I climatizzatori di media potenza offrono funzioni sofisticate e, per la maggior parte dei modelli, sono in grado di svolgere sia un’azione raffrescante che riscaldante.

Gli apparecchi più avanzati, consentono di impostare una temperatura limite, il cui raggiungimento fa scattare in automatico l’accensione: una funzione che consente di mantenere sempre la casa perfettamente climatizzata, evitando che diventi troppo calda o troppo fredda.

Un elemento molto importante da considerare nell’acquisto di un climatizzatore è la classe energetica di riferimento, considerando che si tratta di un apparecchio destinato a funzionare a pieno regime per tutta l’estate e, se dotato di funzione riscaldante, a rimanere acceso praticamente tutto l’anno. Scegliere un apparecchio in classe energetica A+, A++ o superiore è la soluzione migliore per ridurre al minimo i costi di gestione e per limitare l’impatto ambientale. Per valutare e scegliere un apparecchio dai consumi ridotti si consiglia comunque di prestare attenzione all’etichettatura energetica.

I dispositivi collocati in una fascia energetica elevata sono di solito dotati di funzioni innovative, tra cui la regolazione automatica della percentuale di umidità, che offre il vantaggio di un ambiente abitativo estremamente confortevole.

Quasi tutti i condizionatori sono dotati di tecnologia inverter, questo significa che l’apparecchio, quando ha raggiunta la temperatura ideale interrompe la funzione raffrescante senza però mai spegnersi, permettendo così di risparmiare e di preservare il dispositivo dall’usura dovuta a continui spegnimenti e riaccensioni.

Le funzioni aggiuntive di un climatizzatore

Oltre alla tecnologia inverter, i condizionatori moderni sono dotati di funzioni tali da incrementare notevolmente le performance e mantenere bassi i costi di gestione.

La funzione riscaldante è una delle più diffuse e utili, poiché consente di disporre di un elemento aggiuntivo per climatizzare la casa anche durante l’inverno. Si può utilizzare l’apparecchio nei periodi in cui l’impianto di riscaldamento è spento, ma anche come unico sistema di climatizzazione, in tutti i mesi dell’anno, se la casa è di piccole dimensioni.

Anche la deumidificazione è una funzione molto apprezzata, che consente di ridurre il disagio dovuto ad un eccesso di umidità nell’aria, tipico dei mesi estivi e di alcuni ambienti abitativi particolari. I climatizzatori che svolgono questa funzione in genere possono essere usati anche semplicemente per la deumidificazione, escludendo il raffreddamento.

Un climatizzatore dotato di diverse funzioni ha un costo più elevato, ma risulta essere molto più versatile e può essere utilizzato in tutte le stagioni.