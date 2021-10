“Maimamma” è il primo romanzo de La Rappresentante di Lista

La Rappresentante di Lista annuncia il suo primo romanzo: il duo racconta la storia di Lavinia, indissolubilmente legata ai temi dell’ultimo disco “My mamma”

Il 2021 è proprio l’anno de La Rappresentante di Lista. Il gruppo ha iniziato partecipando al Festival di Sanremo, ha continuato lanciando il disco “My mamma” e ora annuncia l’uscita del primo romanzo. È uscito “Maimamma”, il libro edito da Il Saggiatore pubblicato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina.

I due artisti tornano con un progetto legato a filo diretto con l’ultimo disco, con cui condivide la genesi e le tematiche. “Maimamma” è il romanzo di un’intera generazione, la storia di una donna – Lavinia – che sta per dare alla luce un figlio alle soglie dell’apocalisse.

“Cos’è Maimamma? Un libro, un romanzo. Maimamma è la storia che ci ha ispirato la scrittura del nostro ultimo album, My Mamma. – racconta LRDL – Abbiamo iniziato a raccontare questa storia più di 10 anni fa. Dentro ci siamo noi, ovviamente. Ma soprattutto c’è Lavinia. Lavinia è la protagonista della storia. Quando l’abbiamo incontrata aveva appena compiuto trent’anni. Nella sua vita ha preso delle scelte molto diverse da quelle che avremmo preso noi. E forse è per questo che l’abbiamo seguita, così profondamente. Seguitela. Lei è una ragazza bionda, con gli occhiali. Indossa sempre una maglia bianca che nasconde a malapena un pancione che presto diventerà grande come il mondo. Non dev’essere facile per lei ritrovarsi incinta proprio adesso. Lo sapete, no? Non manca molto alla fine”.

Sullo sfondo una città, che diventa uno scenario a tratti fantastico e distopico: tra dialoghi surreali e personaggi inafferrabili e fuori dagli schemi, una storia di amicizia e di amore, ma soprattutto di crescita e scoperta di sé. Il germe della scrittura “Maimamma” risale agli esordi del progetto de LRDL e ha accompagnato Veronica e Dario per anni, fino al lavoro sull’ultimo disco: “My mamma”, come l’album (quasi) omonimo affronta temi cari a LRDL, come quelli del corpo, della maternità, dell’ecologia, dell’eredità che lasceremo ai nostri figli.

Il legame con l’album My Mamma come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è chiaro sin dal titolo e dall’artwork di copertina del romanzo – ad opera di Alice Beniero – che riprende la reinterpretazione dell’Origine del mondo di Gustave Courbet, nel disco invece firmata da Manuela Di Pisa.