I Maneskin candidati agli American Music Awards

Per i Maneskin arriva anche la candidatura agli American Music Awards: il singolo “Beggin” è al 15esimo posto nella Hot 100 di Billboard

Non passa giorno senza che i Maneskin mettano un tassello importante nella loro carriera. La band romana ha letteralmente conquistato l’America e proprio oggi è arrivata la notizia della loro candidatura agli American Music Awards con il brano Beggin’, al 15esimo posto nella Hot 100 di Billboard. Per la Favorite Trending Song i Maneskin dovranno vedersela con Buss It di Erica Banks, Body di Megan Thee Stallion, Drivers license di Olivia Rodrigo e Adderall (Corvette Corvette) di Popp Unna.

L’incontro tra i Maneskin e Drew Barrymore

Un momento d’oro per il gruppo di Damiano Ethan, Victoria e Thomas che sta raccogliendo grandi consensi anche tra le star più famose. A tal proposito, è diventata virale sui social la reazione di Drew Barrymore, ospite insieme ai Maneskin al ‘The Tonight Show’, quando ha incontrato la band nei camerini:

“Li ho visti nel corridoio, mi sono intimidita, li guardavo e mi dicevo: wow, sono davvero cool!”, ha poi raccontato l’attrice in puntata a Jimmy Fallon come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).