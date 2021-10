Tuasorella minore online con il nuovo videoclip

Disponibile online su YouTube il videoclip di “Ken e Barbie”, il nuovo singolo di Tuasorellaminore già sulle piattaforme streaming

Dopo l’anteprima esclusiva per SKY TG24, Romolo Dischi presenta il videoclip di Ken e Barbie, ultimo singolo della imprevedibile producer barese Tuasorellaminore.

“La maggior parte delle scene di ‘Ken e Barbie’ sono state girate da Cristina Brizzi, con l’idea di destrutturare la ‘Barbie’ dell’immaginario collettivo, e presentarla in una veste più realistica, una di noi.

Nel video, Barbie elabora la fine di una relazione, si abbandona a malinconie, ricordi, struggimenti, ma soprattutto è consapevole che la persona più importante della sua vita, che non la abbandonerà mai, è proprio sé stessa.

Il concetto di autodeterminazione si lega con il senso del brano che è dissacrante, un po’ come tutti i temi che mi piace trattare, e quindi ho ribaltato gli stereotipi dell’infanzia, distaccandola dall’innocenza ma attribuendole una forza speciale, un qualcosa che si perde per strada crescendo ma che si può ritrovare.

Le scene in cui compaio sono state girate invece da Davide Gelosa, che con un’estemporanea creatività è riuscito a catturarmi mentre cammino per le strade di Milano con in mano una Barbie ed un Ken. Tra l’altro è stato bellissimo andare in un negozio di giocattoli a comprarli, mi sono sentita un po’ pazza ma ho amato sentirmi così del tipo ‘ma cosa ci faccio qui?!’. Mi ha fatto capire che a volte uscire dai soliti percorsi, dalle cose che solitamente si fanno è catartico ed è sorprendente quanto si viaggi con la testa e dove si possa arrivare.

Credo sia questo il primo passo verso un arrivo concreto, che poi è in fondo quello che fanno i bambini, viaggiano, spaziano talmente tanto senza freni e senza limiti che se li lasciassimo fare senza interrompere il flusso forse vedremmo a cosa porta tutto questo. Ad ogni modo il video di Ken e Barbie può essere descritto semplicemente così: ‘fate quello che non fate di solito e ditemi come ci si sente a farlo’” – Tuasorellaminore

Il brano, uscito a luglio 2020 e distribuito da Pirames International, è un mix esplosivo di elettronica e RnB, una netta presa di posizione a protezione dell’innocenza perduta.

La producer pugliese è una vera e propria mina vagante della musica indipendente che con il suo mix di trasformismo, ribellione sociale, contaminazioni storiche e culturali ha incuriosito diverse realtà e testate come i-D Vice, Bossy, MTV New Generation, Le Rane, Futura 1993, Spettakolo.it, HOTMC, La Casa del Rap, HOTMC.

Ma chi è Tuasorellaminore?

Tuasorellaminore è l’Oriente che si unisce all’Occidente.

È il profano che si mischia al sacro, il visibile all’occulto.

È la bambina strana che dicevano sembrasse una zingara.

È la femminilità nascosta nel lato più maschile.

È il diverso, l’emarginato che ha voglia di sentirsi protagonista.

È l’esigenza di emanciparsi dalle abitudini.

È la risposta che non ti aspetti.