Storia finita tra Zayn Malik e Gigi Hadid

Zayn Malik e Gigi Hadid si sono lasciati. La notizia è trapelata dopo un episodio ancora non del tutto chiaro: una possibile aggressione alla madre della modella

Fulmine a ciel sereno tra Gigi Hadid e Zayn Malik. Secondo l’indiscrezione del magazine People i due si sarebbero lasciati addirittura un mese fa, decidendo così di prendere strade diverse focalizzandosi maggiormente sul bene della loro figlia Khai.

La notizia, che probabilmente rattristerà molto i fan della coppia, è trapelata dopo un episodio ancora non del tutto chiaro. Yolanda Hadid, madre di Gigi, ha accusato Malik di averla aggredita, sia verbalmente che fisicamente, dopo essersi recata nella sua casa mentre la partner del cantante era via. Malik, dal canto suo, ha rilasciato una breve nota a TMZ, dove si dissocia completamente: “Nego categoricamente di aver colpito Yolanda e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli”.

Tuttavia, lo stesso cantante, su Twitter ha ammesso di aver avuto effettivamente una discussione con la madre di Gigi: «Ho accettato di non contestare i reclami derivanti da una discussione che ho avuto con un membro della famiglia della mia partner, che è entrata nella nostra casa mentre la mia partner era via. Questa era e dovrebbe ancora essere una questione privata”.

Dall’altra parte della barricata, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), c’è Gigi che: “È concentrata esclusivamente su ciò che è meglio per Khai” ha dichiarato il suo portavoce al magazine People.

La modella e il cantante avevano una relazione dal 2015, anche se il loro amore era stato sempre caratterizzato da diversi tira e molla. La nascita della loro figlia sembrava aver consolidato la loro unione, si vociferava, infatti, un matrimonio imminente.