Previsioni meteo 29 ottobre 2021: il Medicane su Calabria e Sicilia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 29 ottobre 2021: il ciclone formatosi sul Mediterraneo porta ancora maltempo sulle due regioni meridionali, dove l’allerta resta rossa

Resta rossa l’allerta per condizioni meteo avverse su Calabria e Sicilia, già duramente colpite dal ciclone Mediterraneo nei giorni scorsi. Il “Medicane” (dall’unione dei termini Mediterranean e Hurricane, ndr) anche nella giornata di oggi farà sentire i suoi effetti su queste due regioni, dove è alto il rischio nubifragi. Secondo il bollettino della Protezione civile avremo precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, con fenomeni più persistenti ed intensi sui settori costieri ionici; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, resto di Sicilia e sulla Calabria centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Sardegna e Calabria, con quantitativi cumulati deboli. Venti: di burrasca forte con temporanei ulteriori rinforzi dai quadranti settentrionali su Sicilia orientale e meridionale, Calabria meridionale e centrale ionica; da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale sui restanti settori di Calabria e Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS tra domenica e lunedì le porte dell’Atlantico si apriranno permettendo l’ingresso di un treno di perturbazioni che porteranno piogge anche al Nord e al Centro per gran parte della prossima settimana. Al meridione avremo invece una tregua dopo le precipitazioni incessanti di questi giorni. Le temperature si manterranno in linea con la media stagionale o lievemente al di sotto.

Intanto per oggi, venerdì 29 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo, salvo delle isolate piogge su Valle d’Aosta e Liguria di Ponente. In serata ancora tempo stabile e asciutto con nuvolosità irregolare, isolate piogge sulle Alpi centro-occidentali.

Al Centro al mattino tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio isolate piogge sul Basso Lazio, invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi.

In Toscana cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata su tutta la Toscana; nubi in aumento al pomeriggio e poi anche nelle ore serali, ma sempre con condizioni di tempo stabile.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge e temporali su Calabria e Isole Maggiori, asciutto altrove con nubi sparse. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sulle stesse regioni ed in intensificazione su Sicilia e Calabria meridionale, nessuna variazione altrove. In serata ancora piogge e temporali tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove.

In Calabria condizioni di tempo fortemente instabile nella giornata con piogge abbondanti su tutta la regione, fenomeni temporaleschi più intensi sui settori meridionali. In serata il tempo non accennerà a miglioramenti rimanendo instabile su tutto il territorio.

Temperature minime in calo sulle Isole Maggiori e stazionarie altrove; massime stabili o in lieve calo, specie al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.