Le AB29 tornano con il nuovo singolo “Nightmare”

Disponibile in tutti gli store digitali il nuovo brano delle AB29 dal titolo “Nightmare”: il singolo fuori per Beng! Dischi 2021 – BGD 05

Fuori in distribuzione digitale il nuovo singolo delle AB29 dal titolo “NIGHTMARE”. Gli incubi si fanno sempre più insidiosi e l’unico modo per restare ancorati alla realtà è fuggire, ma ogni notte ricomincia da capo.

L’EP Memorem accompagna l’ascoltatore in un viaggio musicale profondo tra le luci e le ombre della schizofrenia. Attraverso cinque canzoni assistiamo alla progressiva metamorfosi di uno stato mentale che, traccia dopo traccia, si manifesta in tutta la sua reale bellezza. Con “NIGHTMARE” ci raccontano il peggior incubo notturno della protagonista, che persino nel sonno si sente soffocare ed è costretta a fuggire dai suoi mostri. Una fuga che ogni notte si ripete, come un loop infernale.

