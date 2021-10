Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez aspettano due gemelli

L’ex calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez annunciano sui social: “Siamo in attesa di due gemelli”

“Siamo felici di annunciare che aspettiamo due gemelli. I nostri cuori sono pieni di amore, non vediamo l’ora di conoscerli”. Così, sui social, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez (stando ai rumors sarebbe incinta di 12 settimane) hanno annunciato due nuovi arrivi in casa. Parole che hanno accompagnato un dolcissimo scatto della coppia con l’ecografia tra le mani. Il calciatore, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha già quattro figli: Cristiano Jr, Eva, Mateo (avuti da madre surrogata) e Alana Martina (avuta da Georgina). I due attualmente abitano in Gran Bretagna, a seguito del passaggio di Ronaldo dalla Juve al Manchester United.