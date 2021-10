Previsioni meteo 28 ottobre 2021: ancora maltempo su Calabria e Sicilia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 28 ottobre 2021: il ciclone mediterraneo continua a determinare condizioni di maltempo al Sud, bel tempo sul resto dell’Italia

Negli ultimi giorni parte della nostra Penisola è stata interessata da condizioni meteo di spiccato maltempo: la situazione attuale vede un centro di bassa pressione posizionato sul Mar Jonio che influenza ancora il tempo su Calabria e Sicilia. Sulle due regioni, già duramente colpite da nubifragi e forti piogge, anche nella giornata di oggi avremo precipitazioni diffuse specie nella seconda parte della giornata. Bel tempo sul resto dell’Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature massime in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso dell’ultimo weekend di ottobre una goccia fredda dovrebbe portar qualche isolata pioggia anche al Centro-Nord. Da domenica invece l’autunno potrebbe fare sul serio, con l’arrivo delle perturbazioni atlantiche che la prossima settimana potrebbero portare piogge diffuse al Nord e poi anche sulle regioni centrali.

Intanto per oggi, giovedì 28 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con ancora cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito sui settori occidentali; maggiore nuvolosità attesa nella notte.

Al Centro ampi spazi di sereno sulle regioni Adriatiche e qualche velatura in transito su quelle Tirreniche al mattino; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi.

In Toscana tempo stabile nel corso delle ore diurne con velature in transito al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; qualche nube anche in serata sulla costa e sui settori interni, ma sempre con generale assenza di fenomeni.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sulle Isole Maggiori, asciutto altrove con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio peggiora sulla Sicilia con forti piogge, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle Isole Maggiori, cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

In Calabria nuvolosità irregolare nelle ore mattutine e pomeridiane con locali piogge sui settori meridionali al pomeriggio. In serata non si attendono variazione e le piogge persisteranno sulle zone a sud della Calabria, con fenomeni anche intensi.

Temperature minime stabili o in calo; massime stazionarie o in lieve aumento, specie sui settori centrali.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .