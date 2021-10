Olitalia lancia la nuova piattaforma e-commerce

Agroalimentare: Olitalia ha lanciato il suo nuovo sito e-commerce focalizzato sulle monocultivar italiane e su degli specifici “viaggi”

Olitalia, azienda specializzata da oltre 30 anni nella produzione di oli e aceti e presente oggi in oltre 120 paesi nel mondo, lancia la sua nuova piattaforma e-commerce che accoglie i visitatori con un’esperienza coinvolgente.

L’e-shop di Olitalia nasce con l’obiettivo di far esplorare e acquistare una selezione premium dei prodotti di Olitalia. In esclusiva sulla piattaforma e-commerce, si trovano le “Esperienze di gusto”, ideate con l’obiettivo di offrire ai consumatori un percorso sensoriale tra le più rinomate eccellenze del nostro paese che vanta un patrimonio di cultivar di olivo e uva tra i più vasti al mondo.

LE NUOVE TASTING EXPERIENCE

Con il cofanetto “Viaggio in Italia” si vuole far vivere un vero e proprio viaggio alla scoperta di due degli ingredienti principe della cucina italiana: l’olio extra vergine di oliva IGP e DOP e l’aceto balsamico di Modena Tradizionale. Una preziosa selezione per esplorare i sapori e le suggestioni dei territori italiani dai quali provengono.

Con il secondo cofanetto “Viaggio alla scoperta delle cultivar” si guida il consumatore in un percorso sensoriale che porta a scoprire le mille sfumature di gusti unici di oli extra vergini di oliva e aceto balsamico di Modena IGP ottenuti da una sola varietà di olive e uva.

Per assaporare a pieno ogni selezione, entrambe le “Esperienze di gusto” sono rese ancora più coinvolgenti dalla Tasting Experience, un video corso esclusivo realizzato dagli esperti Olitalia per conoscere tutti i segreti del mondo dell’olio extra vergine, coglierne a pieno le note sensoriali. Il video corso accompagna passo dopo passo ad assaggiare, riconoscere ed apprezzare l’olio in modo professionale grazie al bicchiere da assaggio in omaggio con l’acquisto del cofanetto.

L’E-SHOP DI OLITALIA: UN VIAGGIO NEI PRODOTTI PREMIUM

La piattaforma e-commerce si distingue per offrire una scelta di prodotti premium di Olitalia e per accompagnare l’utente in un viaggio tra i sapori, dove ogni prodotto viene raccontato e descritto in ogni suo dettaglio, con la sua storia e le sue peculiarità, riassunte in una scheda di approfondimento che guida l’utente nella scelta. Un percorso nel quale lasciarsi trasportare alla scoperta di sapori puri e genuini, frutto di un’esperienza pluriennale fatta di passione e tradizione.

Una tradizione che, ogni giorno, si sposa con l’innovazione e che permette di portare direttamente sulle tavole dei consumatori italiani, con pochi click, il meglio della tradizione olearia italiana.

Tra le monocultivar presentate e proposte in vendita, tutte di origine 100% italiana, si va dalla Nocellara, un olio extra vergine d’oliva mediamente fruttato, con una piacevole sensazione equilibrata di amaro e piccante, alla Taggiasca, un olio evo ottenuto dalla spremitura delle olive coltivate in provincia di Imperia, dall’Ogliarola, caratterizzata da note di fruttato verde, sentori di amaro e piccante e un marcato sentore di mandorla fresca e note vegetali, alla Frantoio, tra le più diffuse sul territorio nazionale e con un profilo sensoriale unico.

A queste si aggiungono due Indicazioni Geografiche Protette, la Sicilia IGP e l’olio Toscano IGP, e la DOP Terra di Bari – Castel del Monte. La gamma si completa con Frienn, l’innovativo olio per friggere di Olitalia ottenuto da semi di girasole alto oleico coltivati e lavorati esclusivamente in Italia, e con una selezione degli Aceti Balsamici di Modena IGP e DOP dell’Acetaia Giuseppe Cremonini.

PACKAGING SOSTENIBILE

La sensibilità per la sostenibilità ambientale, da sempre parte del DNA di Olitalia, rappresenta un elemento importante anche nei prodotti del suo e-commerce che viaggiano e arrivano nelle case dei consumatori all’interno di Save the Bottle, un packaging specifico per l’e-commerce realizzato da Smurfit Kappa, composto da un unico materiale, il cartone ondulato, completamente riciclabile, facilmente smaltibile e biodegradabile. Save the Bottle è prodotto con il 72% di carta riciclata ed il 44% di materia prima in meno rispetto al benchmark di settore, garantendo sempre la massima protezione e resistenza.