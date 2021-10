Il nuovo singolo di Texasbaby è “Diluvia”

Texasbaby torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Diluvia”: il brano è online su tutte le piattaforme digitali

“DILUVIA”, nuova release di TEXASBABY, è un esempio di quella che in ambito discografico viene definita musica “genreless”, ossia il risultato di una riuscita commistione sonora che attinge dal mondo Rap/Trap per la voce, dal Pop Punk per le chitarre della base strumentale e dall’universo Pop per le melodie catchy. Questa è una traccia nata in un momento di grande difficoltà per l’artista, periodo durante il quale gli sembrava davvero di essere sotto ad una pioggia costante di problemi. “DILUVIA” è questo: una storia d’amore esplosiva e carica di energia circondata da ostacoli e difficoltà. Il brano è stato prodotto totalmente da Plasma, che ha anche suonato le varie chitarre.

«Scrivere “DILUVIA” è stato per me un grandissimo sfogo – spiega l’artista a proposito del nuovo singolo – Mi sentivo perso e sommerso dai casini che continuavano a piovermi addosso senza mai fermarsi. Un giorno Plasma, il mio produttore, arriva a casa mia bagnato fradicio, a causa della pioggia, con in spalla la chitarra e mi propone di metterci a fare musica. La traccia è uscita così, dal nulla. Quando abbiamo riascoltato quello che avevamo appena fatto siamo letteralmente impazziti e ci siamo resi conto di quanto la traccia fosse forte. Lavorare con Plasma è stato davvero stimolante, in studio siamo una coppia incredibile e riusciamo a capirci all’istante, c’è una grande sintonia».

Biografia

TexasBaby è un artista classe 2001 di Alessandria. Fin da piccolo è a contatto con la musica, grazie anche alla passione del padre per i vinili e quella della madre per il pianoforte. Nel 2018 si trasferisce a Denton in Texas e lì registra il suo primo brano all’interno di uno sgabuzzino utilizzando esclusivamente il suo iPhone. La traccia viene pubblicata solo su SoundCloud e riscuote un discreto successo tra gli amici di Texas che decide così di non fermarsi e pubblicare altri brani. Nel 2019, tornato in Italia, Texas pubblica il suo primo EP “Contenitore” nel quale racchiude tutti i brani realizzati fino a quel momento e decide poi di dare una svolta al suo sound. Nel 2020 esce “Hollywood” singolo che mette in mostra il miglioramento di TexasBaby in materia di scrittura e ricerca delle melodie e che gli permette di farsi conoscere nella sua zona. Nel frattempo, Texas si trasferisce a Milano dove inizia gli studi universitari senza però mai abbandonare la scrittura e la musica in generale. Nel 2021 viene pubblicato “COLPI NEL CIELO”, singolo collocabile nel panorama del Melodic Rap che, grazie anche ad un videoclip stampo cinematografico, viene molto apprezzato e attira l’attenzione su Texas che firma poco dopo un contratto di distribuzione con Artist First. A seguire ad aprile viene pubblicata “FUCKING WRONG” prima traccia in inglese pubblicata ufficialmente, non spopola in Italia ma raccoglie approvazioni all’estero, soprattutto in Europa.