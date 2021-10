Gran Galà dei Festival: annunciati i finalisti

Al Teatro Titano di San Marino annunciati i finalisti della XX edizione dell’International Festival Partner “Gran Galà dei Festival”

Al termine delle semifinali organizzate dal 14 al 16 ottobre presso il Teatro Titano della Repubblica di San Marino, sono stati selezionati i ventiquattro Finalisti che accederanno alla fase finale della decima edizione dell’International Festival Partner “Gran Galà dei Festival”, un concorso artistico al quale gli organizzatori di festival, concorsi e scuole di formazione che scelgono di diventare “partner”, iscrivono fino a trenta dei loro migliori artisti ad un contest che mette in palio importanti premi economici.

Una giuria qualificata, affiancata da una giuria radiofonica, ha valutato le performance dal vivo di centinaia di candidati e ha individuato i ventiquattro Finalisti sulla base della classifica provvisoria generale, selezionando almeno tre di questi per ciascuna delle tre Categorie che gareggeranno al GGF sia per la classifica assoluta, sia per la designazione del Vincitore di Categoria.

I Finalisti della decima edizione del GGF sono: Agosto sulla luna (canto), Alice Mascritti (canto), Angelica De Mondi (canto), Angie Paganelli (canto), Aurora Tetto (canto), Chiara Carmosini (canto), Elena di Matola (canto), Fabio Ciardella e Elisabetta Della Santa (canto lirico), Francesca Bisogno (danza), Gaia Anglani (canto), Giulia Francavilla (danza), Giulia Ruggero e Stefano Romano (danza), Giulia Anglani (canto), Gruppo “Carmen” 7 elementi (danza), Javier Santinelli (piano), Laura Valente (canto), Le Distanze (canto), Le Kanusie (canto), Mary Bianco (canto), Noemi Mariani (canto), Sofia Bevilacqua (canto), Tothem (canto), Valentina Pesaresi (canto), Victoria Cino (recitazione).

Questi i nomi dei concorrenti che gareggeranno tra loro nella serata di oggi, 16 ottobre, durante la Finale del Gran Galà dei Festival, fase al termine della quale la Giuria decreterà il Primo/Secondo/Terzo classificato assoluto del GGF (inteso il Partner il cui rappresentante abbia ottenuto tale risultato), nonché il Vincitore di ciascuna delle tre Categorie.

L’organizzazione dell’evento è a cura di Nove Eventi Srl e vanta il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino e la collaborazione con l’Ufficio per il Turismo della Repubblica di San Marino.

GRAN GALÀ DEI FESTIVAL

