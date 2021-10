Da Perugina le nuove tavolette Grandi Inclusioni

Arrivano le nuove tavolette Perugina 1907 Grandi Inclusioni con mandorle e nocciole intere. 30 novembre 1907 non è una data qualunque per l’azienda dolciaria

30 novembre 1907 non è una data qualunque. In questo giorno a Perugia Francesco Buitoni, Leone Ascoli, Francesco Andreani e Annibale Spagnoli crearono un laboratorio di confetti che si trasformò poi in una grande industria. Da allora il cioccolato ne è diventato il cuore pulsante, trasformandosi ed evolvendosi continuamente in tanti prodotti. È così che sono nate anche le tavolette Perugina 1907 Grandi Inclusioni, che uniscono la morbidezza del cioccolato alla croccantezza di mandorle e nocciole intere in un mix di gusto che avvolge il palato a 360°. Perugina 1907 è la linea di tavolette di cioccolato Perugina, pensata per vivere a pieno e con gusto ogni momento di piacere. Una gamma variegata e senza glutine nata per incontrare i gusti di ogni palato e che si ispira alla storia del prodotto, riconosciuto per la sua autenticità e qualità.

Per il loro incarto, le tavolette Perugina 1907, così come Grandi Inclusioni si ispirano all’artigianalità tipica del territorio umbro. I colori sono tenui con forme grafiche semplici e ordinate che rievocano la cultura della ceramica umbra.

È invece, per esaltare ancora di più il gusto, che Perugina ha voluto creare due nuove diverse varianti: Perugina 1907 Cioccolato Fondente con nocciole intere e Perugina 1907 Cioccolato Fondente con mandorle intere. Il gusto intenso del cioccolato fondente incontra la croccantezza di nocciole e mandorle tostate in un capolavoro di bontà e gusto con cacao 100% approvvigionato in maniera sostenibile.

Per le sue nuove tavolette Perugina utilizza fave di cacao da filiera controllata Nestlé Cocoa Plan, il programma di sostenibilità di Nestlé nato per rispettare l’ambiente e le comunità coinvolte nella coltivazione, supportando gli agricoltori per migliorare le pratiche di coltura, promuovendo un circolo virtuoso di qualità e sostenibilità.

In questo modo Perugina vuole raccontare una storia, cercando di esaltare la qualità dei suoi prodotti e facendo vivere esperienze sensoriali da godere in ogni momento della giornata, condividendo un’unica passione, quella per il cioccolato.