Poesia: prorogata la scadenza del Premio F. Graziano

Quattro sezioni diverse, in palio la pubblicazione gratuita.

Scadenza il 14 Novembre 2021.

Per maggiori info clicca su http://ilfilorosso.it/?p=1279

Finalità

L’Associazione Culturale ilfilorosso bandisce la decima edizione del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa dedicata a Francesco Graziano, ideatore e fondatore dell’Associazione Culturale ilfilorosso e della omonima rivista.

Termine di scadenza

Sono ammesse al concorso le opere inviate entro il 14 novembre 2021.

Sezioni del premio e modalità e quote di partecipazione

Il premio si articola in 4 sezioni:

Sezione A: Raccolta di poesia inedita in lingua italiana; si partecipa inviando una raccolta inedita di poesie (20,00 euro).

Sezione B: Poesia inedita a tema libero in lingua italiana; si partecipa inviando una sola poesia inedita, che costituisca un momento significativo nel percorso letterario dell’autore (10,00 euro).

Sezione C: Romanzo inedito in lingua italiana; si partecipa inviando un romanzo o racconto lungo inedito. Il testo non dovrà superare le 150.000 battute (20,00 euro).

Sezione D: Narrativa breve a tema libero in lingua italiana; si partecipa inviando un solo racconto breve inedito, senza vincolo di contenuto. La prosa può appartenere a generi diversi: racconto, fiaba, dialogo, lettera ed ogni altra forma di narrazione. Il testo non dovrà superare le 4 cartelle (10.000 battute spazi inclusi) (10,00 euro).

Invio opere

L’invio delle opere può essere effettuato avvalendosi di una delle seguenti modalità:

– Spedizione postale, in un’unica busta regolarmente affrancata e indirizzata a: Associazione Culturale ilfilorosso-Premio nazionale di poesia c/o Gina Guarasci Graziano, Via Dalmazia 11, 87100 Cosenza.

Ogni opera deve essere inviata in sei copie, di cui una con i dati dell’autore (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo e-mail, sezione di partecipazione).

In caso di partecipazione a più sezioni è possibile effettuare la spedizione in un’unica busta, indicando con chiarezza a quale sezione ogni opera viene associata.

– Spedizione elettronica, con un’unica mail all’indirizzo [email protected] , a cui va allegato un file in formato word o pdf contenente le opere, in unica copia, unitamente ai dati

dell’autore. Occorre indicare l’annotazione autografa: “Dichiaro che i testi poetici presentati sono di mia produzione”. Tutte le opere spedite non saranno restituite.

I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della legge 196/03 sulla privacy.

Modalità di versamento

È ammessa la partecipazione a tutte le sezioni, previo versamento delle rispettive quote.

Il versamento delle quote di partecipazione va effettuato in uno dei seguenti modi:

– Bonifico bancario: codice IBAN IT18 I076 0116 2000 0001 2040 879

– Versamento su Conto Corrente Postale al numero 12040879

Entrambi intestati a Associazione culturale ilfilorosso Via Marinella n° 4, 87054 Rogliano(Cs), riportando come causale: Contributo di partecipazione Premio Graziano.

Eventuali inserimenti di contanti in busta sono ammessi, ma in tal caso l’associazione non risponde di eventuali smarrimenti.

A prescindere dalla modalità di spedizione, si richiede di allegare alle opere inviate copia della ricevuta di versamento su C/C postale o del bonifico, inserendola nella busta insieme alle opere oppure inviando la scansione della medesima via e-mail.

Premi assegnati

I premi assegnati sono i seguenti:

Sezioni A e C: i testi vincitori verranno pubblicati gratuitamente da ilfilorosso editore e l’autore ne riceverà in omaggio 30 copie. Il volume, dotato di codice ISBN proprio, con fogli da 100 gr e copertina da 300 gr, verrà inserito nel catalogo de ilfilorosso editore .

Sezioni B e D:

Primo premio: euro 100;

Secondo premio: manufatto artistico;

Terzo premio: manufatto artistico.

I vincitori riceveranno inoltre: diploma di merito con valutazione della giuria; pubblicazione gratuita sulle antologie dedicate al premio “F. Graziano”, edite da ilfilorosso editore; abbonamento annuale alla rivista ilfilorosso;

Le antologie, una di poesia e una di racconti, conterranno i testi dei vincitori e quelle degli autori finalisti e menzionati dalla giuria. I volumi avranno le seguenti caratteristiche: codice ISBN proprio, con fogli da 100 gr e copertina da 300 gr e saranno disponibili nel corso della cerimonia di premiazione al prezzo di copertina. Chi non desidera la pubblicazione dei propri testi deve dichiararlo al momento dell’iscrizione. In assenza di tale dichiarazione l’editore è autorizzato alla pubblicazione dei testi all’interno del volume.

Risultati e premiazione.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Cosenza. La comunicazione degli esiti del concorso sarà inviata, unitamente all’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione, a tutti i concorrenti all’indirizzo di posta elettronica da loro indicato. I premi dovranno essere ritirati direttamente dagli interessati o da persone da loro delegate, eccezion fatta per i premi in denaro per i quali è obbligatoria la presenza dell’autore. In caso contrario si perde qualsiasi diritto.

Per il bando integrale visita il nostro sito www.ilfilorosso.it.