Francesco Lettieri trionfa a Music for Change

“Siamo già proiettati alla prossima edizione, Music for Change, è risultata una formula vincente –. “Continuiamo a costruire giorno per giorno, più di ieri e meno di domani , in equilibrio tra virtuale e reale, con la speranza che il mondo della cultura si rinnovi e possa trovare, rigenerandosi, un futuro più giusto, sostenibile e brillante. La Musica non può far finta di non capire che sui diritti umani e civili si gioca una partita decisiva per l’esistenza umana. Noi continueremo a fare la nostra parte, senza sosta“.