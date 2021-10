I migliori pizzaioli d’Italia a Milano per la tappa conclusiva del Coca-Cola [email protected] : appuntamento il 28 e 31 ottobre

Dopo la brillante performance dello scorso anno, torna a Milano Coca-Cola [email protected] con la sua seconda edizione. I migliori pizzaioli d’Italia si riuniscono nel capoluogo lombardo per quattro giorni, dal 28 al 31 ottobre. Un appuntamento da non perdere a tavola e sui social.

Il tour partito da Palermo e proseguito a Napoli ritorna così a deliziare i milanesi. Tutto il gusto della pizza appena sfornata recapitato direttamente a casa grazie al servizio delivery dedicato di Glovo, due eventi speciali sui social, le masterclass sull’arte della pizza napoletana e le special box contenenti tanti prodotti di eccellenza che verranno date in omaggio.

I Maestri della pizza coinvolti arriveranno ognuno con una propria ricetta speciale: Gino Sorbillo (di Gino e Toto Sorbillo), Errico Porzio (Errico Porzio) Antonio Falco (L’Antica Pizzeria Da Michele), Davide Civitiello (Rossopomodoro), Vincenzo Capuano (Vincenzo Capuano), Fabio Cristiano (Antica Pizzeria Da Gennaro), Salvatore Salvo (Fratelli Salvo).

Coca-Cola [email protected] presenta la sua seconda edizione: dopo Napoli e Palermo, le giornate della pizza ritornano a Milano per la tappa conclusiva, dal 28 al 31 ottobre, bissando il successo della prima edizione, nel suo inedito formato delivery. L’evento, ideato e prodotto dalle società AADV Entertainment e Oramata Grandi Eventi, continua a stupire e porta in tavola, comodamente in ogni casa, le pizze celebrative dei pizzaioli più importanti dello Stivale.

Nel capoluogo lombardo giungeranno i top player del settore della scuola campana:

Gino Sorbillo (Gino e Toto Sorbillo), Errico Porzio (Errico Porzio), Antonio Falco (Antica Pizzeria da Michele), Vincenzo Capuano (Vincenzo Capuano), Davide Civitiello (Rossopomodoro), Fabio Cristiano (Antica Pizzeria da Gennaro) e Salvatore Salvo (Fratelli Salvo).

Da eccellenza italiana a pop star internazionale, la pizza ha saputo scalare le classifiche gastronomiche di tutto il mondo grazie ai suoi ingredienti semplici ed alla sua innata capacità di aggregare. Così come la scorsa edizione, la scelta del menù del Coca-Cola [email protected] è tra sette pizze: sei pizze speciali a cui si aggiunge la regina delle pizze, la Margherita. I forni d’eccezione saranno due City Hub di produzione, dove i maestri pizzaioli in persona realizzeranno le loro proposte, posizionati strategicamente sul territorio milanese in modo da raggiungere gran parte della città.

Da giovedì 28 a domenica 31 ottobre – e anche in pre-sales da lunedì 25 a mercoledì 27 –

le consegne durante l’evento saranno a cura di Glovo, Official Delivery Partner, l’unica piattaforma di consegne a domicilio multi-categoria in Italia. Prenotando nei giorni precedenti all’evento, si potrà effettuare il proprio ordine accedendo ad uno special price a partire da 5 euro a seconda della fascia oraria.

Il Format continuerà a coinvolgere il pubblico anche in eventi esclusivi sui canali social del [email protected] Qual è il segreto di un buon impasto? Quale ingrediente fa la differenza? I maestri pizzaioli Antonio Falco e Davide Civitiello racconteranno i segreti del loro mestiere con creazioni frutto delle tradizioni tramandate da generazioni e delle tecniche più recenti ed innovative. I campioni del forno a legna, con le farine del Mulino Caputo, daranno vita a nuove ricette che, per l’occasione, insieme a Coca-Cola, animeranno le serate casalinghe dei milanesi.

L’evento si svolge grazie al sostegno di Coca-Cola, title sponsor dell’edizione 2021, che celebra insieme al [email protected] il binomio perfetto tra pizza e Coca-Cola. Una combinazione che mette tutti d’accordo e che invita a trascorrere insieme un momento di piacevole convivialità.

Founding Partner dell’evento Mulino Caputo e Main Sponsor Birrificio Angelo Poretti. Official Sponsor: Acqua Minerale S. Bernardo, Latteria Sorrentina, Ciao – Il Pomodoro di Napoli, Caffè Kenon e Ricola. Partner tecnici: Glovo e PizzaTales.it.

www.pizzavillage.it