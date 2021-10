Spara e uccide ladro in casa: Santopadre sotto choc

Tentativo di furto in una villetta di Santopadre, in provincia di Frosinone, finisce in tragedia: il proprietario spara e uccide uno dei ladri

La comunità di Santopadre, piccolo comune in provincia di Frosinone a una manciata di chilometri da Arpino e Rocca d’Arce, è sotto choc dopo la tragedia di ieri sera. Sandro Fiorelli, tabaccaio di 59 anni, poco prima dell 20 rientrando a casa con il figlio ha sparato e ucciso Mirel Joaca-Bine, rumeno di 34 anni, che insieme ad almeno altri due complici si era introdotto nella villetta a ridosso del centro storico.

Secondo le prime ricostruzioni, mentre Fiorelli si trovava in garage il figlio del tabaccaio sarebbe salito al secondo piano dell’abitazione e avrebbe sentito dei rumori. Dopo aver avvisato il padre della possibile presenza di ladri in casa, quest’ultimo ha imbracciato un fucile da caccia – regolarmente detenuto – e si è trovato di fronte al 34enne di origine rumena che gli ha puntato contro una pistola con il colpo in canna come ricostruito dagli inquirenti. A quel punto il tabaccaio ha sparato, colpendo mortalmente Joaca-Bine.

Il figlio del tabaccaio ha immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate anche pattuglie dei Carabinieri di Arpino e Sora. Per il 34enne non c’era però più niente da fare: il tabaccaio, interrogato fino a tarda notte dai Carabinieri, è ora indagato per omicidio.

Intanto, come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), vanno avanti le ricerche dei complici che si sono dileguati non appena scoperti raggiungendo un’auto di colore chiaro. Li cercano Carabinieri e Polizia. Non è escluso che si tratti della banda che nelle ultime settimane ha messo a segno diversi colpi a Sora e nel comprensorio (l’ultimo episodio a Broccostella) alimentando tensione e preoccupazione fra i cittadini.