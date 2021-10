Tradire per salvare il matrimonio: il caso Mauro Icardi

Mauro Icardi non ha mai dubitato dell’amore per la moglie Wanda Nara, ma le avrebbe proposto“una relazione aperta” per poter vivere altre relazioni senza sensi di colpa e salvare così il suo matrimonio

La maggior parte delle persone che dichiarano di avere un amante, sostiene anche di non avere l’intenzione di lasciare il proprio partner. «Chi ha relazioni extraconiugali con l’amante vive una sessualità più libera e trasgressiva: sperimenta posizioni meno tradizionali e luoghi insoliti e aggiunge un po’ di pepe alla propria vita quotidiana, a beneficio anche della stabilità della famiglia» spiega Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Il caso Mauro Icardi è quello più eclatante. «Qualche mese fa Mauro avrebbe proposto a Wanda di avere una relazione aperta perché si sentiva annegato. Non ha mai dubitato dell’amore che prova per lei ma glielo avrebbe proposto per poter vivere altre relazioni senza sensi di colpa» ha spiegato al Corriere dello Sport una fonte dell’emittente radiofonica argentina Mitre Live.

«Wanda avrebbe rifiutato con convinzione la proposta del marito e da lì sarebbe scoppiata la crisi finita poi con un tradimento» aggiunge un giornalista del canale televisivo sensazionalistico argentino Cronica HD. Nella vicenda che vede coinvolto il calciatore e sua moglie, la parola è poi passata ad Eugenia “China” Suárez, modella anch’essa argentina, che ha confermato il tradimento.

«Esiste solo una sola ricetta per riuscire a tenere la fede incollata al dito: il tradimento» ricalca Alex Fantini. Incontri-ExtraConiugali.com —basandosi anche su i dati Istat— sostiene infatti che il tradimento rafforza la relazione di coppia.

«La durata media del matrimonio in Italia è di 15 anni, ma circa un divorzio su 5 si verifica proprio nelle coppie sposate da meno di 5 anni» sostengono gli analisti della piattaforma di incontri.

«Ma in futuro, grazie ai tradimenti, i matrimoni saranno più stabili» sostiene Alex Fantini. Secondo l’esperto il diffondersi dei siti di incontri online riuscirà a determinare un’inversione di tendenza, dato confermato da un nuovo studio di Incontri-ExtraConiugali.com che mette in luce la propensione dei più giovani al tradimento.

Lo studio rivela che ad avere un’elevata tendenza verso le relazioni adulterine sono la maggior parte (75%) dei ragazzi della «generazione Z», quella composta dagli under-27 —nati dopo il 1995— definiti anche come nativi digitali.

La stessa tendenza è stata rilevata anche nella maggior parte (68%) della «generazione Y», quella composta dai 27-40enni —nati tra il 1982 ed il 1994— definiti anche come millennial generation, generation next, net generationoppure anche echoboomer.

I nativi digitali —osserva Incontri-ExtraConiugali.com— trasgrediscono organizzandosi prevalentemente in rete (80%) e non disdegnano il sexting (73%): un aspetto importante di questa generazione è infatti l’assuefazione ad Internet fin dall’infanzia ed il conseguente diffuso utilizzo di social media e piattaforme di vario genere.

Il trend è simile per i millennial con un 71% di preferenze per Internet ed App ed un 68% che è dedito al sexting. «Anche per loro Internet e le App incidono per una parte significativa sul loro processo di socializzazione» spiega Alex Fantini.