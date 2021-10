Rischio depressione più alto con il prediabete

La resistenza all’insulina, il cosiddetto prediabete, potrebbe essere un fattore di rischio della depressione, secondo uno studio di coorte olandese

La depressione maggiore è una causa importante di disabilità nel mondo, ma è difficile identificare i nuovi casi ed elaborare strategie di prevenzione, anche attraverso l’identificazione dei fattori di rischio. Tre diverse valutazioni della resistenza all’insulina hanno mostrato un legame significativo con lo sviluppo di un disturbo depressivo maggiore in un periodo di follow-up di 9 anni, hanno dichiarato Kathleen T. Watson, della Stanford School of Medicine in California, e colleghi.

“Sappiamo che il diabete di tipo 2 porta a un aumento del rischio di depressione e in questo studio abbiamo osservato che la resistenza all’insulina, una condizione altamente prevalente che spesso precede il diabete di tipo 2, è a sua volta associata a un aumento della depressione”, ha dichiarato Watson, che ha anche commentato come i risultati siano stati parzialmente inaspettati. “La relazione tra insulino-resistenza e depressione potrebbe essere biunivoca”.

Risultati dello studio

È stato osservato che un rapporto più elevato tra trigliceridi e lipoproteine ad alta densità (HDL) è associato a un rischio maggiore di sviluppare depressione maggiore incidente (HR 1,89, 95% CI 1,15-3,11). Anche gli individui con prediabete – definito dai livelli di glucosio plasmatico a digiuno – hanno visto un aumento del rischio di depressione maggiore. Infine, l’adiposità centrale, valutabile dalla circonferenza addominale, è stata associata a un aumento dell’11% del rischio di depressione (HR 1,11, 95% CI 1,01-1,21). I risultati erano indipendenti dal sesso.

Nel tentativo di valutare più attentamente la relazione e i tempi, i ricercatori hanno eseguito anche una valutazione nel sottogruppo di pazienti con insulino-resistenza di nuova insorgenza entro i primi 2 anni dopo l’iscrizione allo studio.

“Alcuni soggetti presentavano già resistenza all’insulina all’inizio dello studio ma non si poteva identificare quando questa condizione aveva iniziato a presentarsi”, ha spiegato Watson in una nota. “Il nostro desiderio era determinare con maggiore attenzione la rapidità con cui si attiva la connessione”.

Allo screening di follow-up di 2 anni, il prediabete di nuova insorgenza era collegato a un rischio più che raddoppiato di depressione maggiore (HR 2,66, IC 95% 1,13-6,27). A questo screening, il rapporto più elevato tra trigliceridi e HDL e una adiposità centrale elevata non sono stati correlati in modo significativo a depressione maggiore incidente, hanno dichiarato i ricercatori.

Durante il follow-up a 9 anni, il 14% della coorte (84 individui) ha sviluppato un disturbo depressivo maggiore, diagnosticato secondo i criteri del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quarta edizione. Circa il 5% della coorte ha sviluppato depressione entro l’anno 2 (30 individui).

Il disegno dello studio

Il Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA) è uno studio longitudinale multicentrico sul decorso e le conseguenze dei disturbi depressivi e d’ansia negli adulti. Al momento dell’arruolamento, i 2.981 partecipanti alla coorte presentavano depressione o ansia o avevano una storia di depressione o ansia nel corso della vita, o erano soggetti di controllo senza storia di nessuno dei due disturbi.

In questa analisi sono stati valutati i 601 partecipanti di età compresa tra 18 e 65 anni, senza una storia di depressione o disturbi d’ansia. L’outcome dello studio è stato il disturbo depressivo maggiore incidente, definito utilizzando i criteri del DSM-IV. Le misure di esposizione includevano il rapporto trigliceridi-HDL, glicemia a digiuno e la circonferenza addominale.

I partecipanti sono stati quindi sottoposti a una valutazione psichiatrica al basale e agli anni 2, 4, 6 e 9 di follow-up e sottoposti a screening per disturbo depressivo maggiore, disturbi d’ansia e disturbo bipolare.

I livelli di trigliceridi, HDL e glicemia a digiuno, aggiustati per l’uso di farmaci, sono stati misurati al basale e al follow-up di 2 anni.

Prediabete e depressione: quale la correlazione?

Per quanto riguarda i possibili meccanismi d’azione, una possibile spiegazione, hanno detto Watson e coautori, potrebbe essere dovuta alla neuroinfiammazione, causata dall’insulino-resistenza, che può aumentare il rischio di depressione.

“L’ipotesi infiammatoria della depressione suggerisce che la presenza di citochine proinfiammatorie possa portare a una riduzione dei livelli di serotonina, nonché ad alterazioni della neurogenesi e della plasticità sinaptica fisiologica, condizioni associate alla presenza di depressione”, hanno detto i ricercatori.

Tuttavia, hanno aggiunto, una notevole limitazione dello studio era che la resistenza all’insulina è stata misurata solo in base a questi tre marcatori surrogati, piuttosto che utilizzare il clamp euglicemico, definito il gold standard.

“Stiamo anche esplorando l’idea del sottotipo metabolico della depressione”, ha detto Watson. “È plausibile che diversi trattamenti o approcci aiutino a gestire la depressione nelle persone con insulino-resistenza. Questi strumenti potrebbero informare le pratiche cliniche in futuro”.

Conclusioni

“È tempo che i professionisti sanitari considerino lo stato metabolico di coloro che soffrono di disturbi dell’umore e viceversa, valutando l’umore in pazienti con malattie metaboliche come obesità e ipertensione”, ha dichiarato Natalie Rasgon, una delle autrici dello studio. “Per prevenire la depressione, i medici dovrebbero controllare la resistenza all’insulina dei loro pazienti”.

“Questi test sono prontamente disponibili nei laboratori di tutto il mondo e non sono costosi”, ha aggiunto. “Alla fine, possiamo mitigare lo sviluppo di malattie debilitanti per tutta la vita”.

Fonte:

Watson KT, et al. Incident Major Depressive Disorder Predicted by Three Measures of Insulin Resistance: A Dutch Cohort Study. Am J Psychiatry. 2021 Sep 23:appiajp202120101479. Link