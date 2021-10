Previsioni meteo 25 ottobre 2021: allerta rossa su Calabria e Sicilia

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 25 ottobre 2021: vortice ciclonico in azione sul Mediterraneo, rischio nubifragi sulle regioni Calabria e Sicilia

Un vortice ciclonico mediterraneo sta determinando condizioni meteo all’insegna del maltempo sulle regioni del Sud Italia. Nella giornata di oggi, come indicato dal bollettino della Protezione Civile, scatta l’allerta rossa su Calabria e Sicilia. Ecco nel dettaglio le zone interessate. Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico. Sul resto della nostra Penisola, ad eccezione della Sardegna, il clima risulterà più asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS martedì il vortice ciclonico sul Mar Jonio porterà piogge anche al Centro. A seguire avremo ancora condizioni di maltempo al Sud, soprattutto su Sicilia settentrionale e sulla Calabria, con rischio alluvioni, frane e smottamenti. Piogge sulle Adriatiche e sul Lazio meridionale fino a giovedì, mentre da venerdì è atteso un miglioramento.

Intanto per oggi, lunedì 25 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con locali aperture sulle Alpi Piemontesi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con isolate piogge sull’Appennino settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con ancora nuvolosità medio-alta in transito.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino su tutti i settori, maggiori addensamenti sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio nuvolosità compatta su Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata qualche pioggia tra Lazio e Abruzzo, molte nuvole altrove.

Al Sud e sulle Isole al mattino forte maltempo su Sicilia, Calabria e settori meridionali della Basilicata; piogge meno consistenti su Sardegna e Puglia. Al pomeriggio non sono previsti particolari cambiamenti con nuvolosità compatta sui settori peninsulari. In serata insiste il maltempo con piogge e acquazzoni; marcato miglioramento sulla Sardegna.

Temperature minime e massime in diminuzione al Sud, stazionarie sul resto dell’Italia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .