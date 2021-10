Previsioni meteo 24 ottobre 2021: vortice ciclonico minaccia il Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 24 ottobre 2021: nucleo di bassa pressione porta piogge e temporali sulle regioni del Sud Italia, allerta in Calabria e Sicilia

L’ultima settimana di ottobre si apre con condizioni meteo marcatamente instabili sulle regioni meridionali a causa di un vortice ciclonico di origine mediterranea che nelle prossime ore farà scattare l’allerta su Calabria e Sicilia. Nella giornata di oggi infatti sono attese piogge diffuse e temporali sulle aree meridionali della nostra Penisola, mentre al Centro e al Nord il tempo migliorerà dopo le precipitazioni di inizio weekend.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’allerta proseguirà sulle regioni del Sud Italia anche nei prossimi giorni. Attesi anche forti vènti, oltre al rischio di nubifragi. Clima instabile, ma con piogge sparse, sulle regioni centrali mentre al Nord andrà meglio con cieli sereni o poco nuvolosi. Incertezza sull’evoluzione da mercoledì, quando il maltempo potrebbe tornare a fare la voce grossa su gran parte dell’Italia.

Intanto per oggi, domenica 24 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con molte nubi e banchi di nebbia in Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni o con velature in transito.

Al Centro tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge in Abruzzo. Al pomeriggio velature in transito su tutte le regioni. In serata non sono previste variazioni di rilievo con ancora tempo asciutto e cieli poco nuvolosi.

In Toscana sole prevalente su gran parte della regione nelle ore diurne, locali addensamenti sulle zone interne ;in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni su tutta la regione.

Al Sud e sulle Isole al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con fenomeni in intensificazione sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Calabria e Sicilia.

In Calabria in particolare condizioni di tempo instabile nella giornata con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su tutti i settori; instabilità diffusa anche nel corso delle ore serali.

Temperature minime stazionarie e massime in calo al Centro-Sud, stazionarie al Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.