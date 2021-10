“Fermale” è il nuovo brano di Simone Pastore

Simone Pastore in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “Fermale”: il brano è disponibile anche sulle piattaforme streaming

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “FERMALE”, il nuovo singolo di SIMONE PASTORE. “Fermale” è una canzone con una potente carica emotiva, un testo pieno di pathos. Un brano evocativo quanto liberatorio, immagini e profumi di una storia d’amore, istanti di passione, racchiuse in una notte o in un sogno di fine estate. L’amore ha un suo tempo che stravolge il nostro, un tempo che non tornerà più nel modo in cui è arrivato ed è stato, tenendoci in ostaggio in nuove vite. Ma ci sono notti in cui il tempo stesso può essere sovvertito e in quegli istanti saremo da soli a prendere le nostre decisioni.

Spiega l’artista a proposito del brano: «È una canzone che ho scritto e composto tra il buio e il silenzio della notte, un po’ nostalgica un po’ proibita e fastidiosamente romantica. Da piccolo ascoltavo molte canzoni così, spero che questa mia possa arrivare al cuore di qualcuno, del resto emozionare è il mio scopo e forse è lo scopo di tutti i cantautori.»

Il videoclip di Fermale (di prossima uscita) è stato girato da Gaetano Renna con due giovanissimi attori Valentina Galiano e Walter Rauseo. Le riprese sono state fatte tra Roma e Conza della Campania. Il video racconta in immagini i ricordi, i dejavu e gli istanti di una notte di fine estate attraverso le mani e gli occhi di due giovani ragazzi che attraversano le loro azioni possono cambiare il loro tempo.

Biografia

Simone Pastore è un cantautore italiano, producer e arrangiatore.

Inizia ad appassionarsi e studiare musica sin da piccolissimo. Diplomato in canto moderno, interpretazione ed educazione della voce, presso l’accademia “Artesia” del maestro Rino Villani, prosegue gli studi prima partecipando al Laboratorio Musicale Aranciablu della Yamaha Music School aderendo ai corsi del “Popular Music Course Vocals” introdotti da Pino Perris e Giuseppe Vessicchio e poi specializzandosi in tecniche di logopedia seguendo i corsi della Melody Music School del prof. Ugo Cesari e Emanuele D’Onofrio. Durante gli studi ha partecipato a manifestazioni ed eventi nazionali. L’11 dicembre 2012 , dopo aver superato le audizioni tra oltre 50 mila artisti, è stato protagonista in prima serata su Canale 5 nel programma televisivo “The Winner Is” condotto da G. Scotti e R. Zerbi. Il programma fu seguito da circa 5 milioni di spettatori. A conclusione del programma televisivo firma un anno di contratto con l’importante casa discografica Universal Music Group. Il 22 settembre 2014 ha lanciato il singolo “Semplice” su Radio Punto Nuovo per l’uscita del suo primo disco “Greatest Hits”, un album di cover con arrangiamenti in chiave moderna. Il 6 dicembre 2016 compone l’inno della Romeo Normanna Accademy Aversa Volley, squadra di serie C nazionale maschile, che accompagna i giocatori al loro ingresso in tutte le partite casalinghe.

Il 12 dicembre 2019 esce il suo secondo disco dal titolo “Acustico”, una raccolta di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana in chiave acustica. Il 25 settembre 2020 esce “Ali Nel Vento” canzone inedita scritta, composta ed interpretata da Simone Pastore, brano che aprirà una lunga serie di uscite nei mesi a venire. ‬L’ 11 dicembre 2020 pubblica il suo secondo inedito “Luci Spente” che, nella settimana successiva alla pubblicazione, entra al primo posto nella classifica indie emergenti italiani. Simone Pastore propone dal vivo, in piazze e live club il progetto “Simone Pastore Il Live” un caleidoscopico viaggio nella musica italiana lungo 50 anni composto dall’esecuzione di tantissime canzoni, suonate una dietro l’altra, che hanno fatto cantare più di tre generazioni, il tutto con arrangiamenti moderni e coinvolgenti.