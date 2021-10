Delu Hex & Dreez online con “Testa tra le nuvole”

Delu Hex & Dreez online sulle piattaforme digitali con “Testa tra le nuvole”: su YouTube il videoclip del nuovo singolo del duo milanese

Già disponibile in digitale, esce su YouTube il videoclip ufficiale di TESTA TRA LE NUVOLE degli artisti Dreez e Delu Hex per il collettivo CVM. Il video è diretto da Skylebon.

Il brano, fra le rime serrate delle strofe e un ritornello melodico dai toni malinconici, rivela il dualismo di idee che hanno affollato la mente di ognuno di noi almeno una volta nella vita. Se da un lato possiamo intendere una testa tra le nuvole come la spensieratezza della gioventù e quella che viviamo nei momenti di pura felicità, dall’altro lato della medaglia, spesso, abbiamo la testa tra le nuvole a causa di tutti i pensieri che la abitano.

La testa l’ho già persa, prego Dio vienimi a prendere, sono bloccato perso e non so manco come scendere.

Dreez

Queste due sfaccettature riescono a coesistere nel brano di Delu Hex e Dreez, dove i due artisti si alternano su strofe molto intime nelle quali si rivolgono a una donna ipotetica, alla quale espongono i loro pensieri tenendo sempre ben centrale il parallelismo con il cielo:

Come luna e sole / testa tra le nuvole / Il cielo ci farà da coperta

Delu Hex

BIO

Delu Hex è un artista classe ‘97 nato e cresciuto nella zona Nord-Ovest di Milano. Il suo rapporto con la musica comincia da giovanissimo con l’ascolto dei brani di Pino Daniele, avvicinandosi anche al rap grazie a Noyz Narcos. Inizia a scrivere testi nell’età adolescenziale, ma pubblica i primi brani solo nel 2020 come prima voce del collettivo CVM. Nel suo storico ha all’attivo diversi singoli e un Ep da solista.

Dreez, artista classe ‘03, nasce e cresce come Delu Hex nella zona Nord-Ovest di Milano. Pubblica i primi brani su Instagram durante la quarantena. Il suo primo brano ufficiale esce nel giugno del 2021 in una collaborazione firmata CVM proprio con Delu Hex, diventando così la seconda voce del collettivo.