Iosonounacane: fuori la versione limited di “Ira”

In uscita una versione limited triplo vinile bianco di “Ira” di Iosonouncane, fuori per Numero1 e Trovarobato con distribuzione Sony

IRA, il fortunato ultimo album di IOSONOUNCANE uscito il 14 maggio e diventato il caso discografico dell’anno, uscirà il 12 novembre in una versione limited triplo vinile bianco per Numero1 e Trovarobato con distribuzione Sony.

Questa nuova edizione, con tiratura complessiva a 2.000 copie, non sarà ristampata. La versione ufficiale in vinile rimane quella “black” già in circolazione e sempre disponibile.

Il pre-ordine è da oggi attivo a questo link: smi.lnk.to/Ira3LPWhite

Alle 5:17 del mattino del 17 ottobre al Cinema Massimo di Torino debutterà la performance “Sacramento”, durante la quale IOSONOUNCANE sonorizzerà dal vivo, insieme a Bruno Germano e Amedeo Perri, un film muto originale di Alessandro Gagliardo. “Sacramento” si terrà in occasione del Salone Internazionale del Libro e nell’ambito del programma Salone Off in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema. Il 5 novembre al Teatro Regio di Parma per Barezzi Festival, IOSONOUNCANE chiuderà il tour estivo con un’ultima replica indoor dello spettacolo che quest’anno ha portato in oltre una ventina di festival in tutta Italia.

https://www.facebook.com/iosonouncane

https://www.instagram.com/iosonouncane/

www.iosonouncane.com