Previsioni meteo 23 ottobre 2021: piogge residue al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 23 ottobre 2021: la perturbazione si allontana dall’Italia, ultime piogge su regioni adriatiche e al meridione

Stop alle piogge anche sulle regioni centrali dopo il passaggio della perturbazione che ha portato piogge dapprima al Nord e poi anche al Centro. Lo spostamento verso Sud-Est del nucleo depressionario determinerà condizioni meteo instabili su regioni adriatiche e al Sud nella giornata di oggi. Cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della Penisola, con temperature stazionarie e in linea con le medie stagionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo tempo stabile su tutta la nostra Penisola ad eccezione di Calabria e Sicilia. Tra la serata e la notte infatti il tempo subirà un brusco peggioramento sulla e si potranno registrare forti piogge, intensi temporali e locali nubifragi. Clima più asciutto sulle altre regioni italiane.

Intanto per oggi, sabato 23 ottobre 2021, al Nord Italia giornata stabile in compagnia di qualche nebbia: al mattino foschia sulle aree adiacenti alla Pianura Padana, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare, con deboli precipitazioni tra Marche e Abruzzo; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sull’Abruzzo; variabilità asciutta altrove.

In Toscana tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare su tutti i settori; in serata non si attendono particolari variazioni e il tempo si manterrà asciutto sempre con molte nubi.

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino su tutti i settori del Sud Italia, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio non sono previste particolari variazioni con isolate piogge tra Calabria e Sicilia. In serata peggioramento in arrivo con cieli coperti e precipitazioni più estese. Maggiore stabilità sulla Sardegna.

In Calabria cieli poco nuvolosi in mattinata su tutto il territorio, ma con tempo asciutto; locali piogge nel pomeriggio sui rilievi interni. In serata i fenomeni si estenderanno su tutta la regione.

Temperature minime in calo al Centro-Nord, in aumento al Sud; massime stazionarie o in rialzo.

