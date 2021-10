Pushmmua torna con una nuova canzone

Fuori in digitale e in radio “Risalire”, primo brano estratto dall’album d’esordio omonimo del rapper e cantante palermitano Pushmmua

Esce in digitale e in radio “Risalire” (ascolta qui), primo brano estratto dall’album d’esordio omonimo del rapper e cantante palermitano classe ’96 PUSHMMUA, pseudonimo di Vincenzo Salerno. Il disco, che vedrà la luce nel 2022, è stato prodotto dal producer palermitano Dario Pellerito, in arte “Pellerito”, con cui è nato nell’ultimo anno un connubio artistico che unisce in modo coerente elettronica, r’n’b, hip Hop e indie pop.

“’Risalire’ è un brano che parla di malinconia e di periodi bui che possono e devono essere superati – racconta PUSHMMUA -. L’atmosfera cambia durante l’intera traccia, da cupa a elettrica, con lo scopo di testimoniare proprio il cambiamento di stato emotivo che ho provato durante questo brano. Insieme a Pellerito, che vanta la partecipazione musicale a “Real Talk”, uno dei format hip hop più seguiti in Italia, ho cercato di rimarcare queste sensazioni, per poterle fare arrivare nel modo più diretto possibile all’ascoltatore, e di riprodurle anche nel visual, che uscirà a breve.

PUSHMMUA Instagram: https://www.instagram.com/pushmmua/

PELLERITO Instagram: https://www.instagram.com/da_pellerito/