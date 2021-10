Il triceratopo Big John venduto all’asta

Big John all’asta: il triceratopo ricostruito nei laboratori della ditta Zoic di Trieste è stato venduto per più di sei milioni di euro

Big John, il più grande triceratopo mai rinvenuto al mondo, ricostruito nei laboratori della ditta Zoic di Trieste, è stato venduto all’asta ieri a Parigi a 5 milioni e mezzo di euro. Prezzo finale, tra tasse e oneri, come spiega la Dire (www.dire.it) è di 6 milioni e 600mila euro per il compratore, un facoltoso acquirente privato americano.

Proprio nella capitale francese, durante l’esposizione dell’animale, il dinosauro aveva ricevuto anche l’attestato per aver battuto il Guinness dei primati per le sue dimensioni. Rinvenuto negli Stati Uniti, è stato trasportato a Trieste, dove nel corso dell’ultimo anno gli esperti della Zoic si sono occupati di ricostruirlo, aprendo le porte del laboratorio ai visitatori, che hanno potuto seguire passo dopo passo le varie operazioni. In estate, prima della partenza per Parigi, Big John è stato anche esposto in piazza Unità d’Italia a Trieste, dove con i suoi 7 metri e mezzo di lunghezza e 2 metri e 6 di misura del cranio, ha attirato migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero, per ammirare il gigante prima dell’asta.