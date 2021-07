Il triceratopo Big John in piazza a Trieste

Sarà esposto dal 30 luglio al primo agosto in piazza Unità d’Italia, nel centro di Trieste, il più grande triceratopo mai rinvenuto al mondo, chiamato Big John, ricostruito nei laboratori cittadini della ditta Zoic nei mesi scorsi. Il cranio misura ben 2,67 metri superando ampiamente i 2,50 metri del cranio dell’esemplare che deteneva in precedenza il record.

La misura definitiva dell’intero animale, spiega la Dire (www.dire.it), si attesta a 8,20 metri. I reperti erano arrivati all’inizio del 2021 a Trieste allo stato grezzo, direttamente da uno scavo eseguito nel Montana e da subito era iniziato il lavoro dei paleontologi della Zoic, ditta di eccellenza internazionale, specializzata da anni nella ricostruzione di enormi esemplari di animali preistorici.

Durante le varie fasi di lavorazione i laboratori hanno aperto le porte al pubblico a più riprese, per mostrare gratuitamente a triestini e turisti la ricostruzione dell’esemplare da record. Dal 30 luglio l’animale sarà posizionato nella piazza, grazie al Comune di Trieste, per essere ammirato prima della partenza. Nei primi giorni di agosto infatti partirà alla volta di Parigi, dove sarà esposto ancora diverse settimane, prima di essere battuto all’asta in autunno.