Tornano gli appuntamenti di Novecento Live

Dopo il grande successo estivo, torna in replica Novecento Live: quattro incontri che intrecciano racconto e performance per vivere l’incontro con l’arte e con gli artisti del Novecento, superando il sapere connesso solo alle loro opere. Gli appuntamenti di Novecento live a firma MUS.E, infatti, dedicano la loro attenzione proprio alla vita e alla poetica di alcuni fra i grandi protagonisti dell’arte italiana del XX secolo, ben rappresentati nelle raccolte civiche fiorentine. Gli incontri sono strutturati come veri e propri racconti, a cui si intreccerà live la rappresentazione visiva in forma di “fermo-immagine”. Nell’intreccio fra narrazione e performance, ogni appuntamento permetterà così di avvicinarsi in forma particolarmente coinvolgente alle vicende biografiche, poetiche e storiche dei diversi personaggi, cogliendone le particolarità e le curiosità.

Il calendario si apre con l’eclettico Severo Pozzati per proseguire con Arturo Martini, cui è dedicata una mostra in museo, con Filippo De Pisis, perdendosi nelle sue profondità e nei suoi misteri e con il vivacissimo Gino Severini. Per renderci conto, infine, di quanto tutto ci riguardi e ci accomuni: “c’è chi vive nel tempo che gli è toccato / ignorando che il tempo è reversibile / come un nastro di macchina da scrivere. / Chi scava nel passato può comprendere / che passato e futuro distano appena / di un milionesimo di attimo fra loro.” (Eugenio Montale)

Questo il programma degli appuntamenti:

24 ottobre ore 15:00 – Severo Pozzati – a cura di Federica Berti e Marco Salvucci

7 novembre ore 15:00 – Arturo Martini – a cura di Valentina Zucchi e Marco Salvucci

21 novembre ore 15:00 – Filippo De Pisis – a cura di Elisabetta Stumpo e Marco Salvucci

5 dicembre ore 15:00 – Gino Severini – a cura di Giaele Monaci e Marco Salvucci

Gli appuntamenti Novecento live sono possibili grazie al prezioso sostegno di American Express, GIOTTO – love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Tenderly – brand di Lucart Spa, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella e Unicoop Firenze.

Per chi: per giovani e adulti

Dove: Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10 Firenze

Quando: 24 ottobre, 7 e 21 novembre, 5 dicembre ore 15:00

Durata: 1 ora circa

L’incontro è a partecipazione gratuita, la prenotazione è obbligatoria.

Non è previsto l’accesso alle sale del Museo, eventualmente a pagamento.

Per info e prenotazioni:

[email protected]

055 2768224

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Domenica e festivi dalle 9.30 alle 12.30.