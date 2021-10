“She’s Back” è il nuovo disco di Walter Celi

“She’s Back” è un emozionante ritorno al passato: il nuovo disco di Walter Celi è un’elegante macchina del tempo

She’s Back è il nuovo album di Walter Celi, cantautore e polistrumentista pugliese dallo stile classico ma dall’imprinting meticcio. Il suo terzo disco fuori per XO La Factory è un breviario che condensa i generi e le influenze che lo hanno formato: dal pop, al soul e al funk degli anni Settanta passando per un rhythm and blues ruvido ma solare. Un songwriting contemporaneo ma dal gusto vintage, una macchina del tempo che aggiunge all’ascolto tutto il fruscio di un vinile invecchiato negli anni come un buon vino.

Come le influenze anche i temi di She’s Back sono vari ma ben accostati, universali ma allo stesso tempo focalizzati canzone per canzone. Quasi un concept album che racconta di amicizia, amore, incertezze, dubbi, paure, sogni e lo fa con leggerezza, utilizzando parole semplici ma ben cesellate che vengono esaltate dalla potente vocalità soul di Walter.

I nove brani sono stati registrati in un denso mese di “residenza artistica” a La Villetta Studio di Lecce dove Walter e il produttore artistico Marco Ancona hanno optato per l’utilizzo di strumentazione e tecniche di ripresa d’annata, in grado di catturare le vibes degli anni d’oro della black music. Celi ha suonato tutti gli strumenti ad eccezione del basso, affidato a Dario Ancona, e della tromba a firma di Donny Balice. In Too Late, penultima traccia del disco, troviamo alla batteria Dario Starace.

Questi ultimi sono entrambi colonne portanti della formazione live del progetto (completata da Beppe Scarangelli al basso), dimensione principe per questi brani e per tutta la musica di Walter che trova sul palco la propria casa per mostrarsi appieno in tutto il proprio fascino e la propria spettacolarità.

